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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Крим – частина України: Пентагон про страх Шойгу щодо застосування HIMARS і Storm Shadow

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

США вважають Крим територією України та підтримують її у відновленні суверенітету.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Так вона прокоментувала закиди міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який заявив, що Україна планує вдарити по тимчасово окупованому Криму за допомогою HIMARS та Storm Shadow.

— Як ми вже говорили з цієї трибуни, ми вважаємо, що Крим є частиною України. Українці роблять все можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території, – сказала вона.

Сінгх також наголосила, що США продовжать надавати підтримку Україні і зобов’язалися робити це стільки, скільки буде потрібно в боротьбі проти Росії та поверненні суверенної території України.

20 червня Шойгу на Колегії Міноборони РФ заявив про можливий приліт ракет HIMARS та Storm Shadow по Криму. Він сказав, що використання цієї зброї буде свідчити про пряму причетність США і Великої Британії. А також пригрозив, що армія РФ вдарить по центрах ухвалення рішень в Україні у відповідь.

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Джерело: Пентагон

Війна в Україні, Крим, Пентагон, Сергій Шойгу, США
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