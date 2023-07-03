Щоб зберегти зернову угоду. ЄС може зняти санкції з російського банку – FT

В обмін на продовження зернового коридору ЄС розглядає пропозицію дозволити російському банку, що перебуває під санкціями, створити дочірню компанію, яка буде підключена до SWIFT.

Про це пише Financial Times.

Зазначено, що план Москви, запропонований під час переговорів за посередництва ООН, дасть змогу підрозділу Россельхозбанку займатися платежами, пов’язаними з експортом зерна.

Новій структурі буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яку було закрито для найбільших банків РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не бачить причин погоджуватися на продовження угоди через “обурливу” поведінку західних країн щодо своїх зобов’язань.

За словами двох джерел, ідея поступки російському банку розглядалася як “найменш поганий варіант” для продовження угоди. Офіційні особи кажуть, що цього разу погрози Росії розірвати угоду були більш серйозними, ніж під час попередніх переговорів.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Київ сумнівається, що зернова угода може бути відновлена.

У травні вона була продовжена, але лише на два місяці, до 17 липня.

Джерело : Financial Times

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