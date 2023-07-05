Байден хоче, аби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Як пише видання, що після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Великобританії Бену Воллесу, президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО.

4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження на один рік – до осені 2024 року – повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року.

Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Як повідомило джерело The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що слушний кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Байден і фон дер Ляєн встановили “міцний зв’язок” за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело.

– Кажуть, що тепер вона (президентка Єврокомісії – Ред.) покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну, – пише газета.

Під час приватних розмов фон дер Ляєн, повідомляє видання, сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року.

Стратеги Білого дому, відзначає The Telegraph, бачать можливість “перехопити її” після виборів до Європарламенту, які пройдуть у наступному році.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг повідомив, що залишиться на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. Він виконуватиме обов’язки на посаді до жовтня 2024 року.

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