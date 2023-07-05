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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

До Міжнародного суду ООН надійшов позов проти Ірану за збитий літак МАУ

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Фото: Getty Images

Україна, Канада, Велика Британія та Швеція подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН через збиття літака МАУ у 2020 році, звинувачуючи Тегеран у порушенні Монреальської конвенціїї.

Про це йдеться у повідомленні суду 4 липня.

У заяві йдеться, що Іран порушив низку зобов’язань за Монреальською конвенцією, збивши 8 січня 2020 року літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752.

Ракета була випущена військовослужбовцями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака, багато з яких були громадянами та резидентами держав-заявників, загинули в авіакатастрофі.

— На думку заявників, Іран не вжив усіх можливих заходів для запобігання незаконному та умисному вчиненню злочину, включно зі знищенням рейсу PS752. Згодом також не зміг провести неупереджене, прозоре і справедливе кримінальне розслідування відповідно до міжнародного права, — йдеться у пресрелізі.

Літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що український літак був “помилково” збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

У червні 2023 року стало відомо про плани України та ще трьох країн подати позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

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Іран, Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані, Велика Британія, Канада, ООН, Україна, Швеція
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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