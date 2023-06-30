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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЄС продовжив економічні санкції против РФ ще на 6 місяців – ЗМІ

ЄС продовжив економічні санкції против РФ ще на 6 місяців – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції, введені у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Він проінформував, що Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії на наступні шість місяців.

– Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати “зелене світло”, враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується, – додав Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 червня, Рада ЄС затвердила 11-й пакет персональних та економічних санкцій проти Росії за її агресивну війну в Україні.

 

ЄС, Війна в Україні, Росія, санкції, Санкції проти КНДР
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