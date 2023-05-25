Зенітна зброя та боєприпаси: Фінляндія виділяє Україні новий пакет допомоги

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму €109 млн.

Як поінформували в Міністерстві оборони країни, рішення про додаткову оборонну підтримку ухвалили в четвер, 25 травня.

Це буде вже 16-й за рахунком пакет військової допомоги від Фінляндії. До нього, серед іншого, увійдуть зенітне озброєння та боєприпаси.

– Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги становить €1,1 млрд, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Відомство не повідомило подробиць щодо вмісту пакету, способу та термінів надання озброєння з оперативних міркувань та для гарантування безпечної доставки допомоги.

Зазначається, що під час виділення нового пакету були враховані як потреби України, так і ресурсні можливості Фінляндії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уже подякував союзниками за додаткове озброєння.

Як відомо, 3 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Фінляндію з офіційним візитом. Тоді лідер цієї країни Саулі Нііністьо пообіцяв додаткові пакети допомоги для нашої країни.

Джерело: Міноборони Фінляндії

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