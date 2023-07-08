Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО

Президент США Джо Байден нагадав про зобов’язання його країни у НАТО у разі нападу на блок. Він заявив, якщо таке станеться, тоді всі члени вступлять у війну, зокрема і США. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За його словами, війна Росії в Україні має завершитися, щоб Організація Північноатлантичного договору розглянула прийняття Києва до своїх лав.

Він зазначив, що членство України в НАТО “передчасне”, проте США та союзники продовжують забезпечувати Сили оборони озброєннями, щоб закінчити війну.

Байден сказав, що у НАТО немає одностайності щодо швидкого членства України у розпал війни.

— Наприклад, якщо ви це зробите, тоді, ви знаєте – і я маю на увазі те, що кажу – ми рішуче налаштовані задіяти кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов’язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо триває війна, то ми усі воюємо. Ми воюємо з Росією, якщо це так, — сказав американський лідер.

У неділю Джо Байден вирушить у тижневу поїздку до Європи, зокрема візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

Україна неодноразово говорила, що під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, хоче одержати політичне запрошення до НАТО. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Напередодні газета The Washington Post писала, що держави НАТО поки не визначилися остаточно, що можна запропонувати Україні під час майбутнього саміту у Вільнюсі.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.