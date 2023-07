У Сенаті США розробляють резолюцію щодо вступу України до НАТО

Наразі у Сенаті США триває робота над двопартійною резолюцією, яка закликала б прийняти Україну до Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомив американський сенатор Ліндсі Грем, який розробляє відповідний документ.

– Я працюватиму з республіканцями та демократами в Сенаті, щоб затвердити резолюцію, яка закликає прийняти Україну до НАТО. Найкращий спосіб запобігти майбутнім війнам і сприяти миру – це створити гарантії безпеки, які змусять країну-агресора двічі подумати, перш ніж розпочинати війни, – написав він у Twitter.

I will be working with Republicans and Democrats in the Senate to pass a resolution urging the admission of Ukraine into NATO.

The best way to prevent future wars and promote peace is to create security guarantees that make aggressor nations think twice before starting wars.…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 7, 2023