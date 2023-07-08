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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Сенаті США розробляють резолюцію щодо вступу України до НАТО

У Сенаті США розробляють резолюцію щодо вступу України до НАТО
Фото: Getty Images

Наразі у Сенаті США триває робота над двопартійною резолюцією, яка закликала б прийняти Україну до Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомив американський сенатор Ліндсі Грем, який розробляє відповідний документ.

– Я працюватиму з республіканцями та демократами в Сенаті, щоб затвердити резолюцію, яка закликає прийняти Україну до НАТО. Найкращий спосіб запобігти майбутнім війнам і сприяти миру – це створити гарантії безпеки, які змусять країну-агресора двічі подумати, перш ніж розпочинати війни, – написав він у Twitter.

Підтримку вступу України до НАТО висловив і головний республіканець у комітеті Сенату Джеймс Ріш.

– Я такий самий, як і всі інші, я хочу, щоб вони (Україна. – Ред.) вступили, я хочу, щоб вони вступили якнайшвидше. З іншого боку, є певні практичні проблеми з їхнім вступом, і їх потрібно вирішити, – сказав Ріш.

Він зазначив, що основним питанням зараз є закінчення війни: Щойно це станеться, я готовий.

НАТО, Сенат США, Україна-НАТО
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