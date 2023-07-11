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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Туреччина може почати ратифікацію вступу Швеції до НАТО наступного тижня – ЗМІ

Туреччина прапор
Фото: Unsplash

Парламент Туреччини може розпочати процедуру ратифікації вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору до кінця наступного тижня.

Про це повідомляє телеканал CNN Türk.

Для схвалення вступу Стокгольма протокол про це мають подати спікеру Національних зборів із підписом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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За інформацією телеканалу, це відбудеться наприкінці наступного тижня.

Тоді законопроєкт про ратифікацію передадуть у парламентський комітет закордонних справ, схвалять на комітеті і винесуть на порядок денний парламенту Туреччини. Після чого схвалення і публікація в офіційному віснику формально завершать процес.

10 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО. За його словами, Ердоган погодився якомога швидше направити протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію.

Раніше ЗМІ писали, що Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО після того, як Європейський Союз відкриє шлях для приєднання Анкари до блоку.

Джерело: CNN Türk

НАТО, Реджеп Ердоган, Туреччина, Швеція
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