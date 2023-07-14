РФ уперше вирішила не демонструвати атомні підводні човни в День ВМФ: у чому причина

Атомні підводні човни Північного флоту Росії не будуть представлені під час основного огляду флоту в День Військово-морського флоту РФ у Санкт-Петербурзі 30 липня.

Про це рішення державні ЗМІ Росії оголосили ще 12 липня.

Атомні підводні човни не будуть залучені до заходів уперше з 2017 року, коли було започатковано саме такий формат відзначення Дня ВМФ РФ.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що на такий крок у РФ зважились, щоб човни можна було будь-якої миті залучити до операцій чи навчань, а також направити їх на технічне обслуговування.

Існує також реалістична ймовірність того, що цьому рішенню сприяло занепокоєння через внутрішню безпеку після спроби заколоту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що це не перші зміни у відзначенні Дня Військово-морського флоту РФ.

Торік росіяни скасували заходи до Дня ВМФ у тимчасово окупованому Севастополі просто в день свята, яке в 2022 році випало на 31 липня, нібито через удар українського безпілотника по штабу Чорноморського флоту Росії в Криму.

У ВМС Збройних сил України тоді заявили, що такий привід у РФ вигадали, бо не ризикнули влаштовувати святкування, аби через страх перед ЗСУ вкотре не зганьбитися перед усім світом.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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