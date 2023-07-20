До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні

У Москві до другої ночі 20 липня ліквідовували пожежу в банному комплексі на вулиці Угреській.

Приборкували займання на 500 кв. м двоповерхової нежитлової будівлі сто рятувальників за допомогою 30 одиниць техніки.

Однак пожежа була настільки потужною, що сил та засобів бракувало.

Через це російським МНСникам довелося залучити до робіт вертоліт Московського авіаційного центру та катер.

Людей, запевняють у МНС Росії, у будівлі не було. Інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: МНС Росії

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