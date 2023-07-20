Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості: що відомо про БпЛА Phoenix Ghost
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні

Пожежа в бані в Москві

У Москві до другої ночі 20 липня ліквідовували пожежу в банному комплексі на вулиці Угреській.

Приборкували займання на 500 кв. м двоповерхової нежитлової будівлі сто рятувальників за допомогою 30 одиниць техніки.

Однак пожежа була настільки потужною, що сил та засобів бракувало.

Через це російським МНСникам довелося залучити до робіт вертоліт Московського авіаційного центру та катер.

Людей, запевняють у МНС Росії, у будівлі не було. Інформація про постраждалих не надходила.

Джерело: МНС Росії

Москва, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В окупованому Маріуполі палає Український дім: що відомо про пожежу
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
У Москві чоловік жбурнув коктейль Молотова в мавзолей Леніна
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
В Миколаєві після нічної атаки дронів гасять пожежу на одному з об’єктів
миколаїв
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
Пожежа на АЗС у Києві: у лікарні помер 17-річний хлопець
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталась масштабна пожежа в лазні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь