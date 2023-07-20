Названо дві країни, які найбільше виготовляють компонентів для зброї РФ

Швейцарія лідирує у Європі за виготовлення компонентів для російської зброї, попри формальний нейтралітет, а банки країни зберігають російську готівку в розмірі щонайменше $200 млрд.

Про це повідомили експерти під час засідання Гельсінської комісії США у Конгресі під час слухань.

За результатами розслідувань з’ясувалося, що банки Швейцарії допомагають РФ уникати санкцій та експортного контролю, для поповнення воєнних запасів.

Співзасновник антикорупційного проекту OCCRP Дрю Салліван заявив, що швейцарські банки контролюють значно більше коштів Росії, аніж йдеться в офіційних даних.

– Ми вважаємо, що часто згадувана цифра у $200 млрд російських коштів у швейцарських банках є дуже заниженою. Швейцарські банки працюють у всьому світу та контролюють трильйони доларів як усередині, так і за межами країни, – заявив Салліван.

Він додав, що багато з цих активів представлені довіреними особами офшорних компаній, акціями та іншими структурами по всьому світу, які важко відстежити.

За оцінками OCCRP, загальна сума російських грошей, контрольована банками Швейцарії, “найімовірніше, удвічі більша, ніж усі вважають, і становить $400 млрд”.

Виконавча директорка антикорупційного комітету НАКО Олена Трегуб сказала, що Швейцарія посідає перше місце в Європі з виготовлення складових, які знайшли в російському озброєнні. Водночас вона зауважила, що перше місце серед Західних країн належить виробникам зброї зі США.

За її словами, у російській зброї було виявлено близько 300 компонентів, виготовлених у США, 60 різними американськими компаніями.

Коли йдеться про інші країни, вона зазначила, що перше місце у Європі – за Швейцарією, далі йдуть Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Австрія та Франція. Також були знайдені компоненти, виготовлені у Японії. Трегуб назвала цю проблему глобальною, яку мають вирішувати всі країни.

Гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital та керівник глобальної кампанії Magnitsky Justice Білл Браудер вважає, що Швейцарія цілеспрямовано знаходить шляхи уникнути санкцій накладених на Росію.

– На мій погляд, те, що відбувається у Швейцарії, це лише верхівка набагато більшого айсберга… Швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак на практиці швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських коштів у Швейцарії можна отримати великий прибуток, – вважає він.

Браудер заявив, що США повинні відреагувати на нинішню позицію Швейцарії відповідними санкціями. Він зауважив, що йдеться не про розірвання відносин із Берном, бо це було би “божевіллям”, але додав, що у швейцарській системі “явно відбувається протизаконна діяльність”.

Джерело : Голос Америки

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