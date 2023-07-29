Має військове значення для РФ: чому у Таганрог були прильоти та що там знаходиться

Таганрог, де 28 липня пролунали вибухи, знаходиться відносно близько до Донецької області.

Про це пише Sky News та додає, що сьогоднішній вибух стався трохи більше ніж за милю від Таганрозького морського торговельного порту, основними вантажами якого є метал і вугілля.

Порт обслуговує судна, що ходять уздовж Азовського, Чорного та Середземного морів.

– Можливо, Таганрог і не є особливо великим портом, але важливо зазначити, що минулого тижня Росія неодноразово атакувала зернові склади в ключовому українському портовому місті Одеса та навколо нього. Одна конкретна російська атака знищила близько 60 тис. тонн українського зерна за один раз, – зазначає видання.

Крім того, Таганрог має військове значення та є важливим об’єктом для армії Росії – за три милі розташована велика авіабаза.

Аналітичний центр Atlantic Council описує цю авіабазу як “найближчий до українського кордону координаційний центр російських ВПС”.

– Це також вважається найбільш ймовірним місцем для доставки іранських безпілотників Shahed, які були відповідальними за масовану атаку 26 січня в Азовському морі, – йдеться у повідомленні.

Її близькість до України є фактором, який Росія намагалася використати ще до того, як почала вторгнення.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог Ростовської області пролунав потужний вибух. Міноборони РФ звинуватило Україну у вибуху у центрі Таганрога. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва залишає за собою право “вжити жорстких заходів у відповідь на ракетний обстріл”.

Цього ж дня Росія атакувала житловий комплекс Женева у Дніпрі, внаслідок чого дев’ятеро постраждалих.

Фото: скрін з відео

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