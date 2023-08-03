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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У США відреагували на інцидент із білоруськими гелікоптерами в Польщі

Гелікоптер Мі-24
Фото: Getty Images

Речник Держдепартаменту Меттью Міллер заявив, що США серйозно ставляться до безпеки країн НАТО.

Про це він сказав, коментуючи ситуацію, коли 1 серпня військові вертольоти Білорусі порушили повітряний простір Польщі.

– Ми бачили, що уряд Польщі зробив заяву з цього приводу. Ми очікуємо, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн. І продовжимо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО, – йдеться у повідомленні.

Міллер зазначив, що США тісно спілкуються з Польщею та відстежують події у Білорусі.

Водночас речник Держдепу не став відповідати про готовність захищати територію НАТО у таких випадках.

Раніше МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору.

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Джерело: Держдеп США

Білорусь, Держдеп США, Польща, США
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