Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У США відреагували на інцидент із білоруськими гелікоптерами в Польщі
Речник Держдепартаменту Меттью Міллер заявив, що США серйозно ставляться до безпеки країн НАТО.
Про це він сказав, коментуючи ситуацію, коли 1 серпня військові вертольоти Білорусі порушили повітряний простір Польщі.
– Ми бачили, що уряд Польщі зробив заяву з цього приводу. Ми очікуємо, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн. І продовжимо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО, – йдеться у повідомленні.
Міллер зазначив, що США тісно спілкуються з Польщею та відстежують події у Білорусі.
Водночас речник Держдепу не став відповідати про готовність захищати територію НАТО у таких випадках.
Раніше МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору.
Джерело: Держдеп США
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