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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

США планують наростити виробництво 155-мм снарядів більш ніж утричі – Пентагон

Агентство США з міжнародного розвитку
Фото: Getty Images

США з наступного року планують наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тис. одиниць на місяць. Зараз щомісяця виготовляється близько 24 тис. боєприпасів.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За його словами, США вже передали Збройним силам України понад 2 млн 155-мм снарядів від початку повномасштабної війни.

– З початку бойових дій ми поставили Україні понад два мільйони 155-мм боєприпасів. Ми також збільшили виробництво 155-мм боєприпасів. Так, з 14 тис. на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тис. на місяць нині, та ми плануємо, що протягом наступного року виробництво перевищуватиме 80 тис. на місяць, – сказав Патрік Райдер.

За словами представника Пентагону, хоча запаси в США не безмежні, але зараз досить великі. Крім того, Америка сподівається на тісну співпрацю з союзниками і партнерами з інших країн щодо виробництва снарядів.

Також Патрік Райдер прокоментував постачання Україні касетних боєприпасів. Він зазначив, що такі снаряди дають українцям можливість продовжувати боротьбу з ворогом.

– Ми бачимо, що ЗСУ правильно застосовують цю зброю на полі бою, – сказав генерал Райдер.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США планує надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $200 млн.

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Війна в Україні, касетні боєприпаси, Пентагон, США
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Наталя Луценко
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