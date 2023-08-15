Дощі не припинялися 55 годин: в Індії внаслідок стихії загинули понад 60 людей
Індію охопили проливні дощі, стихія забрала життя понад 60 людей.
Як повідомляє CNN, найбільше громадян загинуло в штаті Хімачал-Прадеш.
Головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Суху заявив, що кількість жертв може зрости, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Щонайменше дев’ять людей загинули в понеділок, коли повінь спричинила обвалення храму в столиці штату Шимла.
Влада закликає людей залишатися вдома, не виходити на вулицю, не наближатися до річок і ділянок, де можуть бути зсуви.
За даними Метеорологічного департаменту Індії (IMD), помірні та сильні дощі, ймовірно, продовжаться.
Як повідомляється, у постраждалих районах дощі не припинялися впродовж приблизно 55 годин.
Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло