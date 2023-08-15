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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Дощі не припинялися 55 годин: в Індії внаслідок стихії загинули понад 60 людей

Індія, дощі
Фото: Getty Images

Індію охопили проливні дощі, стихія забрала життя понад 60 людей.

Як повідомляє CNN, найбільше громадян загинуло в штаті Хімачал-Прадеш.

Головний міністр штату Сухвіндер Сінгх Суху заявив, що кількість жертв може зрости, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Щонайменше дев’ять людей загинули в понеділок, коли повінь спричинила обвалення храму в столиці штату Шимла.

Влада закликає людей залишатися вдома, не виходити на вулицю, не наближатися до річок і ділянок, де можуть бути зсуви.

За даними Метеорологічного департаменту Індії (IMD), помірні та сильні дощі, ймовірно, продовжаться.

Як повідомляється, у постраждалих районах дощі не припинялися впродовж приблизно 55 годин.

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