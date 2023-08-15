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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Аеродроми завжди під прицілом: Ігнат назвав пріоритетні цілі російських окупантів

Аеродроми завжди під прицілом: Ігнат назвав пріоритетні цілі російських окупантів

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав пріоритетні цілі російських окупантів.

Він зазначив, що аеродроми завжди під прицілом ворога, оскільки наші пілоти завдають загарбникам великої шкоди.

– Ви бачите постійно результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть. Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах регулярних обстрілів ворога, не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, командуванню та логістиці, – сказав Ігнат на брифінгу в Media Center Ukraine.

За словами речника, крім аеродромів, цілями армії РФ є критична інфраструктура, промисловість та порти.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупанти випустили по території України 28 крилатих ракет, під ударом опинилися щонайменше п’ять областей.

У Львові внаслідок влучання вигоріли квартири у житловому будинку, одна з ракет впала на території дитячого садочка, обійшлося без жертв.

Зафіксовано приліт в одне з промислових підприємств Луцька. Відомо про загибель трьох людей, ще троє дістали поранення.

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Фото: Медіа Центр Україна

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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