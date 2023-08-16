Скасовують відпустки: в Латвії мобілізують прикордонників через загрози з Білорусі

Із вівторка, 15 серпня, в Латвії розпочалася додаткова мобілізація прикордонників на службу, щоб посилити охорону державного кордону.

Про це поінформували і Держприкордонслужбі країни.

Для прикордонників призупинили надання щорічних відпусток. Тих же, хто встиг їх узяти, повертають на службу.

– Наразі припиняється надання щорічних відпусток посадовим особам Держприкордонслужби та відкликаються з них посадові особи, які перебувають у щорічній відпустці, – йдеться в повідомленні.

Такі рішення ухвалили через суттєве зростання гібридної загрози на державному кордоні між Латвією та Білоруссю. Лише за останню добу там зафіксували 96 спроб незаконного перетину кордону.

У Держприкордонслужбі наголосили, що до організації потоку нелегальних іммігрантів активно залучені білоруські органи влади. У відомстві мають інформацію про “можливе зростання гібридної загрози”.

Латвійські прикордонники звернулися за додатковою підтримкою до збройних сил та поліції країни.

На початку серпня Латвія почала підготовку спеціального прикордонного загону через прибуття до Білорусі найманців ПВК Вагнера та повідомлення про порушення повітряного простору Польщі.

Cлужба держбезпеки Латвії виявила в мережі окремі заклики приєднатися до лав “вагнерівців”.

Джерело: Держприкордонслужба Латвії

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