Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кірбі заперечив переговори США про членство України в НАТО без окупованих територій

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі спростував інформацію про те, що США нібито ведуть переговори щодо членства України в НАТО в межах територій, підконтрольних Києву, тобто без окупованих Росією.

Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на питання журналістів.

– Нічого подібного. Це не так. Ми вже говорили про намагання знайти шлях до членства. Ми публічно заявляли, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті блок підтримав цю ідею, а також концепцію, за якою буде розроблено шлях для цього остаточного членства, – пояснив він.

Кірбі наголосив, що зараз усі мають зосередитись на допомозі Україні у відбитті російської агресії та поверненні території, і саме цим займаються Сполучені Штати, нагадавши про останній пакет військової допомоги, оголошений цього тижня.

Днями очільник канцелярії генсека НАТО Стівен Єнссен заявив, що можливим рішенням безпекової ситуації України та подальшого членства у блоці є територіальні поступки з боку офіційного Києва, що викликало суспільний резонанс. Згодом чиновник назвав свою заяву помилкою.

Читайте також
Жодної торгівлі територіями України. У нас із генсеком НАТО одна позиція – Кулеба
Дмитро Кулеба

Білий дім, Війна в Україні, Джон Кірбі, Російська агресія, США-Україна, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Юсов про провокацію РФ на Курській АЕС: Такі сценарії підготовлені до втілення
Андрій Юсов - представник ГУР
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися Естонія та Литва
Кірбі заперечив переговори США про членство України в НАТО без окупованих територій
Забезпечує захист на 360°: що відомо про зенітний ракетний комплекс ППО IRIS-T SLM
ЗРК IRIS-T SLM
Ще дві пускові установки IRIS-T та боєприпаси: Берлін надав нову допомогу Україні
ППО Iris-T
Кулеба анонсував хороші новини щодо відправки Україні винищувачів F-16
міністр Дмитро Кулеба
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Судді МастерШеф влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Кірбі заперечив переговори США про членство України в НАТО без окупованих територій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Кірбі заперечив переговори США про членство України в НАТО без окупованих територій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Кірбі заперечив переговори США про членство України в НАТО без окупованих територій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь