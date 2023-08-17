Кірбі заперечив переговори США про членство України в НАТО без окупованих територій

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі спростував інформацію про те, що США нібито ведуть переговори щодо членства України в НАТО в межах територій, підконтрольних Києву, тобто без окупованих Росією.

Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на питання журналістів.

– Нічого подібного. Це не так. Ми вже говорили про намагання знайти шлях до членства. Ми публічно заявляли, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті блок підтримав цю ідею, а також концепцію, за якою буде розроблено шлях для цього остаточного членства, – пояснив він.

Кірбі наголосив, що зараз усі мають зосередитись на допомозі Україні у відбитті російської агресії та поверненні території, і саме цим займаються Сполучені Штати, нагадавши про останній пакет військової допомоги, оголошений цього тижня.

Днями очільник канцелярії генсека НАТО Стівен Єнссен заявив, що можливим рішенням безпекової ситуації України та подальшого членства у блоці є територіальні поступки з боку офіційного Києва, що викликало суспільний резонанс. Згодом чиновник назвав свою заяву помилкою.

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