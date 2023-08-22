США постійно готуються до війни з Росією у Європі – Годжес

Сполучені Штати Америки постійно готуються до війни з Росією у Європі.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів американський генерал у відставці Бен Годжес, відповідаючи на запитання, чи готові США до гіпотетичної війни з Росією в Європі.

– Армія й авіація, всі наші служби постійно тренуються, підтримують боєздатність. Щоб надіслати сигнал Кремля: ми готові. Це стримування. І, звичайно, постійно працюючи з нашими союзниками на навчаннях, ми всі намагаємося збільшити наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, матеріально-технічне забезпечення, – сказав він.

Годжес зазначив, що США постійно готові у разі збройної агресії Росії проти США або країн ЄС.

– Я б сказав, що ми завжди готуємося до війни із Росією в Європі. Коли ще я був лейтенантом у 1981 році в Західній Німеччині під час холодної війни. Наша робота щодня полягала в тому, щоб бути готовими воювати проти СРСР, якщо той нападе, – додав генерал.

Також він розповів, що наразі у Європі дислокуються близько 100 тис. американських солдатів.

– Ці цифри – не секрет. Загалом з усіх сил США в Європі (якщо рахувати армію, флот, авіацію, морську піхоту) – це близько 100 000.

Це й активний резерв, який розквартирований і розгорнутий у Західній Європі: у Німеччині, Італії, Іспанії та Туреччині. А також ті, хто перебувають на ротації – переважно в Польщі, Румунії та країнах Балтії, – зазначив військовий.

Годжес прокоментував і можливість застосування Росією ядерної зброї. На його думку, це малоймовірно, втім ми повинні серйозно сприймати загрозу ядерної війни.

– У Росії тисячі ядерних боєголовок, і їм явно байдуже, скільки невинних людей вони вбивають. Але я також вважаю, що це вкрай малоймовірно.

У росіян буде нуль, нуль позитивних результатів, якщо вони використають ядерну зброю. Вони не матимуть жодної користі від цього, – додав генерал.

Нагадаємо, Бен Годжес пояснив, чому контрнаступ Сил оборони України йде повільно.

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