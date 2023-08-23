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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія намагається заглушити Starlink в Україні – Космічні сили США

Росія намагається заглушити Starlink в Україні – Космічні сили США
Фото: Getty Images

Російські окупанти намагаються порушити роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні, втім, марно. 

Про це командувач Космічних сил США, генерал Ченс Зальцман сказав в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, Космічні сили США вивчають досвід України у використанні малих супутників Starlink. 

Зальцман зазначив, що поширення такого масиву є “набагато складнішою проблемою”.

– Насправді ми спостерігаємо наслідки цього в Україні за допомогою сузір’я Starlink. Росіяни намагаються його заглушити, – сказав генерал, та зазначив, що спроби росіян даремні.

Також він повідомив, що через вразливість США у питанні космічного захисту, Пентагон започаткував нову програму Proliferated Warfighter Space Architecture. 

У рамках проєкту Сполучені Штати запустять у космос на низьку навколоземну орбіту тисячу супутників.

За словами генерала, супутники повинні створити сітчасту мережу, яка забезпечить зв’язком військових. Це своєю чергою дасть перевагу США та дозволить підготуватися у разі протистояння з Китаєм.

Пентагон вивів на орбіту 10 таких супутників у квітні 2023 року. Ще 18 апаратів планують вивести до кінця року і 160 – вже у наступному році. 

Нагадаємо, президентка SpaceX Гвін Шотвелл під час конференції у Вашингтоні заявила, що SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникової мережі Starlink для керування безпілотниками та дронами.

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SpaceX, Starlink, Пентагон, Росія, США
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