Україна та ще 7 держав приєднались до санкцій ЄС проти Білорусі
Рада Євросоюзу сповістила про рішення ще восьми країн долучитись до останніх персональних санкцій проти Білорусі, запроваджених 3 серпня.
Про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо приєднання окремих країн до обмежувальних заходів у зв’язку з ситуацією в Білорусі та участю Білорусі в російській агресії проти України.
– Європейська Рада додала 38 фізичних та 3 юридичні особи до переліку фізичних та юридичних осіб, суб’єктів та органів, на яких поширюються обмежувальні заходи, викладені в Додатку I до Рішення 2012/642/CFSP,- йдеться у повідомленні.
Крім ЄС, до санкцій приєднались Україна, а також інші країни-кандидати на вступ до ЄС – Північна Македонія, Чорногорія, Албанія і Боснія і Герцеговина. Зокрема, рішення підтримали Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, які є членами Європейського економічного простору.
– Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради, – йдеться у повідомленні.
Санкції ЄС, запроваджені 3 серпня, були спрямовані проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.
Обмеження були накладені проти трьох державних підприємств Білорусі, які вжили заходів проти працівників або звільнили їх за участь у мирних протестах і страйках, і білоруський державний нафтохімічний конгломерат Белнефтехим.
Згодом санкції проти Білорусі були запроваджені з боку США.
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