Для уникнення мобілізації перед виборами РФ вербує на війну іноземців – британська розвідка
Росія вербує на війну проти України іноземців, щоб уникнути мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначено, що у Вірменії та Казахстані були помічені оголошення в інтернеті про службу в армії РФ, які пропонували 495 000 рублів (5 140 доларів США) початкового внеску та заробітну плату від 190 000 рублів (1 973 доларів США).
У північному Костанайському регіоні Казахстану вербувальники зверталися до етнічних росіян.
– Принаймні з травня 2023 року Росія залучає мігрантів з Центральної Азії до участі в бойових діях проти України, обіцяючи їм швидке отримання громадянства і зарплату до 4160 доларів США, – вказує британська розвідка.
Раніше повідомлялось, що в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і примушували вступати до лав російської армії.
У РФ перебуває щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.
– Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат, – підсумовує Міноборони Великої Британії.
Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що на півдні українським захисникам вдалось відкинути артилерійські підрозділи РФ від лінії фронту.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна