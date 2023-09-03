Для уникнення мобілізації перед виборами РФ вербує на війну іноземців – британська розвідка

Росія вербує на війну проти України іноземців, щоб уникнути мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що у Вірменії та Казахстані були помічені оголошення в інтернеті про службу в армії РФ, які пропонували 495 000 рублів (5 140 доларів США) початкового внеску та заробітну плату від 190 000 рублів (1 973 доларів США).

У північному Костанайському регіоні Казахстану вербувальники зверталися до етнічних росіян.

– Принаймні з травня 2023 року Росія залучає мігрантів з Центральної Азії до участі в бойових діях проти України, обіцяючи їм швидке отримання громадянства і зарплату до 4160 доларів США, – вказує британська розвідка.

Раніше повідомлялось, що в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і примушували вступати до лав російської армії.

У РФ перебуває щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.

– Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат, – підсумовує Міноборони Великої Британії.

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що на півдні українським захисникам вдалось відкинути артилерійські підрозділи РФ від лінії фронту.

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