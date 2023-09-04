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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Стеля цін на купівлю російської нафти працює – Мінфін США

видобуток нафти
Фото: Unsplash

Обмеження ціни на російську нафту, запроваджене Сполученими Штатами та їхніми союзниками, продовжує працювати.

Про це заявив виконувач обов’язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд, повідомило агентство Bloomberg.

З середини липня основна російська нафта марки Urals котирується вище $60 за барель, а деякі нафтопродукти перевищили верхню межу, встановлену США, країнами G7 та Європейським Союзом.

Ван Ностранд сказав, що США задоволені тим, що Росія зберігає ринок добре забезпеченим, і вони не хочуть “порушувати світовий ринок нафти таким чином, щоб це могло призвести до нестабільності”.

— Через дев’ять місяців після запровадження, обмеження працюють, – сказав він.

За його словами, ця політика зменшила доходи Росії, і будь-які порушення будуть розглядатися правоохоронними органами США і союзників.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Євросоюз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів з Росії, а G7 наклала обмеження на ціни на російську нафту.

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Джерело: Bloomberg
Мінфін, нафта, Росія, Санкції проти Росії, США
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