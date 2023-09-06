Суд ЄС вперше погодився зняти санкції з російського бізнесмена

Суд Євросоюзу ухвалив рішення зняти санкції з ексгендиректора російської компанії Ozon Олександра Шульгіна. Це вперше, коли суд ЄС ухвалює подібне рішення щодо російського бізнесмена.

Як йдеться у рішенні суду, вердикт набуде чинності, коли закінчиться термін на апеляцію Ради ЄС.

Шульгін став першим фігурантом санкцій, з якого вони попередньо зняті. Раніше це вдавалося добитися лише членам сімей підсанкційних осіб, зокрема матері засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина, колишній дружині Михайла Фрідмана та сестрі Алішера Усманова.

Шульгін потрапив під санкції ЄС у квітні 2022 року. Через кілька днів після цього бізнесмен залишив посаду гендиректора Ozon та раду директорів компанії.

Рада ЄС вважала Шульгіна “впливовим бізнесменом”, а санкцій проти нього були аргументовані тим, що він тоді був гендиректором одного з лідерів російського ринку електронної комерції.

Крім того, він був присутній на зустрічі бізнесменів з диктатором Володимиром Путіним після 24 лютого 2022 року.

Суд вирішив, що Рада ЄС не надала доказів, що його все ще можна вважати “впливовим бізнесменом” після звільнення з посади гендиректора Ozon.

Фото: Ozon

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