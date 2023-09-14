Зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про глибокий відчай Росії – посол США в ООН

Взаємодія Москви з Північною Кореєю демонструє, в якому відчаї перебуває Російська Федерація.

Про це під час пресконференції заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

– Ви бачили новини (про зустріч Володимира Путіна з Кім Чен Ином. – Ред.). Мені нічого додати, окрім як сказати, що ця подія свідчить про той глибокий відчай, в якому перебуває Росія, якщо вона намагається заручитися підтримкою КНДР, – зазначила дипломатка.

Нагадаємо, 12 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин в’їхав у Росію на бронепоїзді та направився до Амурської області.

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13 вересня президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї провели зустріч на російському космодромі Східний.

Російський диктатор провів для Кім Чен Ина екскурсію по космодрому і продемонстрував готовність допомогти КНДР у розвитку її космічної та супутникової програм. На запитання журналіста CNN, чи допоможе РФ Північній Кореї запустити власні супутники й ракети, Путін відповів: Саме для цього ми сюди і приїхали.

У ГУР Міноборони повідомили, що зустріч Путіна та Кім Чен Ина свідчить про те, що російська армія має значні проблеми з озброєнням.

Напередодні візиту у Білому домі закликали Північну Корею не передавати зброю Кремлю.

Американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори щодо угоди з постачань зброї.

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