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Валерій Савицький, редактор стрічки

Зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про глибокий відчай Росії – посол США в ООН

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

Взаємодія Москви з Північною Кореєю демонструє, в якому відчаї перебуває Російська Федерація.

Про це під час пресконференції заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

– Ви бачили новини (про зустріч Володимира Путіна з Кім Чен Ином. – Ред.). Мені нічого додати, окрім як сказати, що ця подія свідчить про той глибокий відчай, в якому перебуває Росія, якщо вона намагається заручитися підтримкою КНДР, – зазначила дипломатка.

Нагадаємо, 12 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин в’їхав у Росію на бронепоїзді та направився до Амурської області.

Зараз дивляться

13 вересня президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї провели зустріч на російському космодромі Східний.

Російський диктатор провів для Кім Чен Ина екскурсію по космодрому і продемонстрував готовність допомогти КНДР у розвитку її космічної та супутникової програм. На запитання журналіста CNN, чи допоможе РФ Північній Кореї запустити власні супутники й ракети, Путін відповів: Саме для цього ми сюди і приїхали.

У ГУР Міноборони повідомили, що зустріч Путіна та Кім Чен Ина свідчить про те, що російська армія має значні проблеми з озброєнням.

Напередодні візиту у Білому домі закликали Північну Корею не передавати зброю Кремлю.

Американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори щодо угоди з постачань зброї.

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Кім Чен Ин, КНДР, Лінда Томас-Грінфілд, ООН, Путін, Росія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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