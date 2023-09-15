Використання Маском Starlink виявило проблеми у нацбезпеці – комітет Сенату

Комітет Сенату США з питань Збройних сил вивчає питання нацбезпеки, що виникли через блокування гендиректором SpaceX Ілоном Маском роботи супутникової мережі Starlink під час української атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ біля узбережжя Криму.

Про це заявив його голова Джек Рід, наголосивши, що цей випадок викрив “серйозні питання відповідальності за національну безпеку, тож комітет займається цим питанням”, досліджуючи з усіх боків, пише Bloomberg.

За словами сенатора, вони також розглянуть ширший ринок супутникових послуг, державні контракти й “величезну роль, яку відіграють тут Маск і його компанія”.

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– Ані за Ілоном Маском, ані за будь-якою приватною особою не може бути останнього слова, коли йдеться про національну безпеку США, – наголосив Рід.

Сенатори-демократи, які є членами комітету з питань Збройних сил, сьогодні у листі до глави Пентагону Ллойда Остіна вимагали відповіді на питання, чому саме Маск, а не урядовець США, вирішує, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

– SpaceX – головний підрядник і критично важливий галузевий партнер Міноборони та одержувач мільярдних коштів платників податків. Ми глибоко стурбовані здатністю і готовністю SpaceX перервати свої послуги за примхою пана Маска та з метою скувати самооборону суверенної країни, фактично захищаючи російські інтереси, – йдеться в листі.

Крім того, вони попросили надати до 31 жовтня детальний звіт про інциденти, коли SpaceX або інші компанії перешкоджали наданню послуг в Україні, та які зобов’язання Пентагон покладає на таких підрядників.

Після публікації 7 вересня CNN уривку книги про Ілона Маска, де йшлося про зрив атаки ЗСУ на російський флот через відключення Starlink неподалік Криму, мільярдер на своє виправдання заявив, що у цьому районі супутникова мережа і так не працювала, а він просто відмовився її увімкнути.

Джерело : Bloomberg

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