Зеленський відвідав у Нью-Йорку клініку, де лікуються українські військові

Свій візит до США президент України Володимир Зеленський розпочав з відвідання наших поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію у клініці Staten Island University Hospital у Нью-Йорку.

Глава держави оглянув спеціальне обладнання, за допомогою якого воїни відновлюють фізичні можливості, поспілкувався з ними і нагородив захисників орденами За мужність III ступеня.

Він подякував бійцям, лікарям та всім, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни.

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– Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні – кожен боєць України – для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому! – сказав Зеленський.

Орденом За заслуги ІІІ ступеня він також нагородив кількох лікарів клініки, а Олександра Рубцова – президента та засновника неприбуткової організації Kind Deeds, яка займається протезуванням та реабілітацією воїнів – відзнакою глави держави Золоте серце.

Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк напередодні ввечері. Там запланована низка важливих зустрічей і подій, зокрема Генасамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Радбез, а також переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, американським військовим керівництвом.

Джерело : Офіс президента

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