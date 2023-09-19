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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський відвідав у Нью-Йорку клініку, де лікуються українські військові

Зеленський відвідав клініку у Нью-Йорку
Фото: Офіс президента

Свій візит до США президент України Володимир Зеленський розпочав з відвідання наших поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію у клініці Staten Island University Hospital у Нью-Йорку.

Глава держави оглянув спеціальне обладнання, за допомогою якого воїни відновлюють фізичні можливості, поспілкувався з ними і нагородив захисників орденами За мужність III ступеня.

Він подякував бійцям, лікарям та всім, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни.

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– Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні – кожен боєць України – для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому! – сказав Зеленський.

Орденом За заслуги ІІІ ступеня він також нагородив кількох лікарів клініки, а Олександра Рубцова – президента та засновника неприбуткової організації Kind Deeds, яка займається протезуванням та реабілітацією воїнів – відзнакою глави держави Золоте серце.

Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк напередодні ввечері. Там запланована низка важливих зустрічей і подій, зокрема Генасамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Радбез, а також переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, американським військовим керівництвом.

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Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, лікування, Нью-Йорк, США, українські військові
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
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