США закликали Азербайджан припинити бойові дії у Нагірному Карабаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії у регіоні Нагірного Карабаху.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

Блінкен також провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, щоб “висловити глибоку стурбованість військовими діями Азербайджану”.

– Сполучені Штати закликають до негайного припинення цих неприйнятних військових дій, – додав представник Держдепу.

I spoke to Armenian Prime Minister Pashinyan today to express our deep concern about Azerbaijan’s military actions. The United States is calling for an immediate end to this unacceptable military action.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023