США закликали Азербайджан припинити бойові дії у Нагірному Карабаху

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії у регіоні Нагірного Карабаху.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

– Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту, – йдеться у повідомленні.

Блінкен також провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, щоб “висловити глибоку стурбованість військовими діями Азербайджану”.

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– Сполучені Штати закликають до негайного припинення цих неприйнятних військових дій, – додав представник Держдепу.

I spoke to Armenian Prime Minister Pashinyan today to express our deep concern about Azerbaijan’s military actions. The United States is calling for an immediate end to this unacceptable military action. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023

Воєнне загострення у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. В регіоні почалися артилерійські дуелі між азербайджанськими та вірменськими військовими. За повідомленнями ЗМІ, азербайджанські війська також обстрілюють місто Степанакерт та інші населені пункти Карабаху.

Ближче до вечора вівторка прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не планує вступати у війну з Азербайджаном через бойове загострення в Нагірному Карабаху.

Така заява очільника уряду призвела до акцій протесту в Єревані. Вірмени обурюються рішенням Пашиняна і називають таку позицію здачею Нагірного Карабаху Азербайджану.

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