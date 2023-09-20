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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

США закликали Азербайджан припинити бойові дії у Нагірному Карабаху

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії у регіоні Нагірного Карабаху.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

– Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту, – йдеться у повідомленні.

Блінкен також провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, щоб “висловити глибоку стурбованість військовими діями Азербайджану”.

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– Сполучені Штати закликають до негайного припинення цих неприйнятних військових дій, – додав представник Держдепу.

Воєнне загострення у Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок “антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. В регіоні почалися артилерійські дуелі між азербайджанськими та вірменськими військовими. За повідомленнями ЗМІ, азербайджанські війська також обстрілюють місто Степанакерт та інші населені пункти Карабаху.

Ближче до вечора вівторка прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не планує вступати у війну з Азербайджаном через бойове загострення в Нагірному Карабаху.

Така заява очільника уряду призвела до акцій протесту в Єревані. Вірмени обурюються рішенням Пашиняна і називають таку позицію здачею Нагірного Карабаху Азербайджану.

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Азербайджан, Вірменія, Ентоні Блінкен, США
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