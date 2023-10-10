Племінниця Трампа заявила, що він злив Путіну дані щодо оборони Ізраїлю

Мері Трамп, племінниця експрезидента США Дональда Трампа, заявила, що він, імовірно, міг розповісти російському диктатору Володимиру Путіну секретну іноформацію щодо оборони Ізраїлю.

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Х (Twitter).

У пості Мері називає свого дядька “маніяком” і пише, що, ймовірно, Трамп міг злити Путіну секрети національної безпеки Ізраїлю. На її думку, Кремль у свою чергу поділився цими даними з Іраном, а той – із ХАМАС.

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Вона також припустила, що Трамп міг розповісти секретну інформацію про підводні човни Сполучених Штатів.

– Він розкрив суворо секретну інформацію про наші атомні підводні лодки австралійському картонному хлопцю. Чому йому все ще дозволено вільно бродити, – написала Мері Трамп.

This fucking maniac likely gave Putin (who gave Iran, who gave Hamas) Israel’s national security secrets… Plus, he divulged highly classified information about our nuclear subs to an Australian cardboard guy. Why is he still allowed to roam free? pic.twitter.com/gZsxdQiK0G — Mary L Trump (@MaryLTrump) October 9, 2023

Її пост також містив скриншот повідомлення Дональда Трампа на TruthSocial, де він прокоментував війну в Ізраїлі.

– Ті ж самі люди, які вчиняли набіги на Ізраїль, хлинуть у наші колись прекрасні США через нашу ПОВНІСТТЮ ВІДКРИТУ систему. ПІВДЕННИЙ КОРДОН, рекордні цифри, – йдеться у дописі Трампа.

Він також звинуватив Джо Байдена та Барака Обаму в тому, що нібито вони у цьому винні.

Раніше Трамп заявив, що готовий тимчасово обійняти посаду спікера Палати представників. Він висловив таку готовність до того моменту, поки законодавці не ухвалять остаточного рішення щодо кандидата на цю посаду.

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