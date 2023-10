Племінниця Трампа заявила, що він злив Путіну дані щодо оборони Ізраїлю

Мері Трамп, племінниця експрезидента США Дональда Трампа, заявила, що він, імовірно, міг розповісти російському диктатору Володимиру Путіну секретну іноформацію щодо оборони Ізраїлю.

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Х (Twitter).

У пості Мері називає свого дядька “маніяком” і пише, що, ймовірно, Трамп міг злити Путіну секрети національної безпеки Ізраїлю. На її думку, Кремль у свою чергу поділився цими даними з Іраном, а той – із ХАМАС.

Вона також припустила, що Трамп міг розповісти секретну інформацію про підводні човни Сполучених Штатів.

This fucking maniac likely gave Putin (who gave Iran, who gave Hamas) Israel’s national security secrets…

Plus, he divulged highly classified information about our nuclear subs to an Australian cardboard guy.

Why is he still allowed to roam free? pic.twitter.com/gZsxdQiK0G

— Mary L Trump (@MaryLTrump) October 9, 2023