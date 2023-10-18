Байден сьогодні в Ізраїлі, а поїздку до Йорданії скасовано

Президент США Джо Байден 18 жовтня перебуває в Ізраїлі з візитом солідарності. Водночас його поїздка до Йорданії, де мав відбутися чотиристоронній саміт, скасовано через вибух у лікарні на території сектору Гази, повідомляє Білий дім.

Байден мав зустрітися з королем Абдаллою II, президентом Єгипту та головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Президент США висловив своє обурення обстрілом лікарні в Газі та повідомив, що після вибуху вже розмовляв з королем Йорданії та прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і доручив своїй команді національної безпеки продовжувати збір інформації.

Зараз дивляться

– Після консультацій із королем Йорданії Абдаллою II і в світлі жалоби, оголошеної президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, президент Байден відклав свою поїздку до Йорданії. Він сподівається на швидкі особисті консультації з цими лідерами і домовився найближчими днями підтримувати з ними регулярні прямі контакти, – йдеться в заяві Білого дому.

Водночас в Ізраїль заперечують, що це саме вони завдали удару по лікарні в Газі, а вибух був спричинений ракетою Ісламського джихаду.

Унаслідок вибуху в лікарні загинуло близько 500 осіб, сотні можуть перебувати під завалами.

Джерело: The Times of Israel

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.