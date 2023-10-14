Перероблена зброя з РФ і Китаю: що використовував ХАМАС проти Ізраїлю

Бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС використовували при нападі на Ізраїль саморобні ракети чи модифіковані автомати АК-47 та іншу імпровізовану зброю, яка потрапила до їх арсеналу.

Американський телеканал CNN проаналізував десятки фотографій і відеозаписів під час нападу, що стався майже тиждень тому – 7 жовтня. Аналітики ідентифікували зброю, з якої було вбито щонайменше 1,2 тис. людей в Ізраїлі.

За словами експертів, багато зброї виявилося “переробленою російською або китайською вогнепальною зброєю“, імовірно, залишеною на полі бою в минулі десятиліття, яка зрештою потрапила до рук бойовики ХАМАСу.

Зараз дивляться

Один з експертів телеканалу описав, що ретельно спланований напад, в якому терористи ХАМАС проникли в Ізраїль по суші, морю і повітрю, відображає зміни в загальній військовій стратегії ХАМАС.

Інші вважають, що певна вогнепальна зброя, ймовірно, була поставлена з Ірану, який, за словами Державного департаменту США, підтримує терористичне угрупування грошима, військовою технікою і тренуваннями.

Угруповання діє з сектора Гази – смуги вздовж Середземного моря, що межує з Ізраїлем і Єгиптом, відрізаної від решти світу з 2007 року, коли ХАМАС захопив контроль над територією, що змусило Ізраїль і Єгипет запровадити блокаду.

Для ХАМАС це сприятливий ґрунт для пошуку і переробки зброї для ведення партизанської війни. І хоча ця зброя набагато менш складна, ніж за ізраїльськими стандартами, її вплив призвів до безпрецедентного рівня руйнувань.

– В моїх очах – це зброя масового знищення, – сказав майор армії США у відставці Майк Лайонс, маючи на увазі переносні ракети земля-повітря, які можна побачити принаймні в одному відео, що стало публічним через триваючий конфлікт.

Але, за словами Лайонса, бойовикам ХАМАС не потрібне складне обладнання, щоб бути смертоносними.

Тренування

Після вторгнення на територію Ізраїля ХАМАС оприлюднив у своїх соцмережах пропагандистські відеоролики, в яких розкриваються деталі підготовки нападу на єврейську державу.

Так, на відео можна побачити, що бойовики ХАМАС не лише тренувались, як штурмувати ті чи інші будівлі, але й проводили “репетиції” того, як брати в полон людей, а також використовувати підручну техніку, щоб перетинати кордон з Ізраелем.

На одному з таких відео можна побачити, як бойовики використовують параплани з прилаштованим двигуном, щоб перелетіти через держграницю з Ізраелем.

Інші відео демонструють, як солдати ХАМАС тренувались на майданчиках, що є відтвореними моделями ізраїльских військових баз.

Кулемети

На знімках, проаналізованих CNN, зображений кулемет ДШК радянського виробництва, який маэ калібр .50, але він був модифікований і встановлений на пікапі.

За словами Лайонса, для роботи з кулеметом зазвичай потрібні дві людини – одна для заряджання кулями, а інша – для стрільби. Але він підозрює, що ця зброя була доопрацьована, що полегшило її використання одним бійцем.

– Хтось може сісти, покласти руку на спусковий гачок і стріляти однією рукою, а іншою щось робити. Такі речі сіють хаос, – сказав Лайонс.

Зброя, призначена для проникнення у військові транспортні засоби і літаки, часто використовується професійними військовими. Зазвичай вона встановлюється на тринозі або броньованому транспортному засобі і використовується як оборонна зброя в бою.

– Це рідкість… бачити, як (цю зброю, – Ред.) пересувають в незахищене село, де немає військових, – сказав Джон Спенсер, завідувач кафедри міських бойових дій в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.

АК-47

На багатьох відео та фотографіях, які проаналізувала CNN, нападники використовували АК-47. За словами експертів, ця смертоносна, зручна у використанні і легкодоступна штурмова гвинтівка є улюбленою зброєю бойовиків.

– Якщо тримати спусковий гачок натиснутим, то можна розрядити весь магазин. Вона має високу циклічну скорострільність. З неї можна “розпилювати” кулі, – сказав Стівен Біддл, професор Колумбійського університету і експерт з питань оборони, який описав повсюдність цієї зброї.

На одному з відео, опублікованому на Telegram-каналі ХАМАС, видно, як бойовики – більшість з яких озброєні автоматами АК-47 – штурмують ізраїльську військову заставу. Нападники пробираються через ізраїльські квартали, обстрілюють ізраїльський танк і тримають під прицілом цивільних.

Декілька експертів, з якими поспілкувалася CNN, розповіли про модифікації, які деякі угрупування будуть вносити в АК-47, в тому числі знімаючи обладнання, щоб зробити зброю легшою і зручнішою у використанні.

– Вони будуть модифікувати його, тому що для них головне – практичність, – сказав Лайонс.

Спенсер зазначив, що подібні модифікації часто є ознакою непрофесійної, але все ще небезпечної сили.

– Якби все було стандартизовано, це було б ознакою професіоналізації. Ви можете внести незначні зміни до старої зброї, щоб зробити її такою ж ефективною, або ж зробити її трохи ефективнішою чи ергономічнішою, – сказав він.

Деякі з АК-47, на думку експертів, також, ймовірно, є старою радянською зброєю, яка була залишена під час вторгнення СРСР до Афганістану в 1980-х роках. Інші можуть бути старою китайською зброєю, що потрапила в мережу постачання зброї терористам. Дещо може походити з Іраку, де Саддам Хусейн купував АК-47 тисячами. Також, за словами експертів, у 2010-х роках на чорний ринок потрапила велика кількість стрілецької зброї з Лівії.

Ракети

ХАМАС вже давно покладається на ракети у своїх асиметричних боях з Ізраїлем. Лише в суботу угруповання заявило, що випустило по Ізраїлю 5 тис. ракет, більшість з яких були перехоплені ізраїльською системою протиповітряної оборони Залізний купол.

Проте, величезна кількість ракет часом перевантажувала сучасну систему ППО, що призводило до успіху в атаках з боку бойовиків.

Деякі з цих ракет падали на ізраїльські будинки, не розірвавшись. Так, наприклад, у короткому відео, опублікованому в Telegram, чоловік показує залишки ракети ХАМАС, що стирчать крізь стелю спальні.

За словами британського дослідника, який керує сайтом Calibre Obscura, що займається ідентифікацією зброї, ця ракета є нерозірваною ракетою Кассам або Сарайя аль-Кудс.

Дослідник зазначив, що обидві ракети ідентифікуються за угрупованнями, які їх використовують: Військове крило ХАМАС, відоме як бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам; і бригада аль-Кудс Палестинського ісламського джихаду, конкуруючого ісламістського угруповання в секторі Газа.

За словами дослідника, ХАМАС виробляє переважну більшість власних ракет Кассам, враховуючи труднощі з контрабандою великих ракет до заблокованого сектору Газа. Як угруповання виготовляє саморобні ракети, відомо менше. Є інформація, що в попередніх боях з Ізраїлем ХАМАС використовував ракети, виготовлені зі старих водопровідних труб, зазначає дослідник.

Високопоставлений представник ХАМАСу, що базується в Лівані, розповів подробиці про виробництво зброї угрупованням в відредагованому інтерв’ю арабському новинному каналу..

– У нас є місцеві заводи для всього, для ракет з дальністю польоту 250 км, 160 км, 80 км і 10 км. У нас є заводи для мінометів і снарядів до них. … У нас є заводи з виробництва автоматів Калашникова та набоїв до них. Ми виробляємо кулі з дозволу росіян. Ми створюємо їх у Газі, – розповів Алі Барака, голова відділу національних зв’язків ХАМАС за кордоном.

Але колишні американські чиновники кажуть, що немає сумнівів у тому, що величезні запаси зброї, які були використані під час суботньої атаки, були придбані і зібрані за допомогою Ірану.

– ХАМАС не створював систему наведення і ці ракети в Газі. Вони їх звідкись взяли. А технологічна допомога в їх створенні, безумовно, надійшла з Ірану – звідки ж ще вона могла взятися? – сказав генерал у відставці Френк Маккензі, колишній командувач Центрального командування США.

Гранати

На ранніх стадіях своїх нападів бойовики ХАМАС використовували гранати під час штурмів ізраїльських міст і сіл поблизу сектора Газа.

На одному відео з відеореєстратора, підтвердженому CNN, бойовик кидає гранату в бомбосховище біля місця проведення музичного фестивалю Nova. Після цього бойовики негайно ховаються в укриття, коли зі сховища вибігає чоловік.

– Вони всі шукали укриття, як зазвичай роблять люди, які відпрацьовували це раніше, – сказав колишній лейтенант Девід Бенсон, який служив в Іраку, а зараз працює в охоронній фірмі.

За його словами, відео свідчить про рівень підготовки бойовиків.

Ручні гранати знову з’являються на інших фото від 8 жовтня. На знімку видно, як ізраїльські військові оглядають зброю, розкладену на тротуарі біля поліцейської дільниці в прикордонному місті Сдерот. Троє експертів повідомили CNN, що ці пристрої схожі на ручні гранати.

Залишається незрозумілим, чи отримав ХАМАС ці гранати, чи виготовив їх, але той факт, що вони взагалі були у них, свідчить про те, що угруповання наростило свій потенціал за останні роки.

Безпілотники

Відео, розміщене на сторінці ХАМАС в соціальних мережах, показує з висоти пташиного польоту боєприпаси, які, як стверджує ХАМАС, були скинуті на ізраїльських солдатів за допомогою безпілотника.

CNN не змогла перевірити достовірність відео, але схожа зброя була використана під час першої атаки, під час якої ХАМАС скинув бомби на безпілотні кулеметні вишки на ізраїльській заставі вздовж кордону.

За словами Біддла, схоже, що безпілотники на відео націлені на датчики, які стежать за парканом, що відокремлює Газу від Ізраїлю, що свідчить про заплановану атаку.

– Перше, що потрібно зробити – це не прорватися через паркан, а знищити датчики, – каже він.

Спенсер сказав CNN, що це вказує не лише на державне постачання, але й на навчання, щоб знати, як користуватися пристроями і які бомби будуть найбільш ефективними для їхніх цілей.

– Безпілотники – це єдине, що мене здивувало. Це нормально думати, що вони будуть у них, але такий рівень координації і витонченості атаки, а також відео, яке вони опублікували… Це, як на мене, знову ж таки, чітко вказує на те, що бойовиків ХАМАСу спонсорує (якась, – Ред.) держава, – сказав Спенсер.

На іншому відео, оприлюдненому бойовиками, безпілотник встановлює саморобний вибуховий пристрій з таймером над автоматичним дистанційно керованим кулеметом на ізраїльському аванпості поблизу Кфар Аза, Ізраїль.

Параплани

Ще одне відео ХАМАС, проаналізоване CNN, демонструє бойовиків, причеплених до вітрил, які влітають на територію Ізраїля під час першої хвилі суботньої атаки, коли падають ракети, запущені поблизу Бейт-Лахії, Газа.

Параплани, які використовують вітер для руху вперед і вгору, або парашути з прикріпленим двигуном, широко використовуються шукачами пригод. Але на війні їх не використовують – і на те є вагома причина.

– Параплани неймовірно вразливі і не дуже маневрені, – сказав Бенсон.

Шон Елліотт, віце-президент з питань промисловості та регулювання в Асоціації експериментальних літаків, погодився з ним.

– Вони мають досить вузьку сферу застосування. Вам потрібні (належні, – Ред.) умови і належне середовище. Є багато слабких місць, – сказав Елліотт.

Але таке вже траплялося раніше. Наприкінці 1987 року палестинський винищувач, пристебнутий до дельтаплана – схожого на параплан, але з жорсткою рамою для крил – увійшов у повітряний простір Ізраїлю. Озброєний ручними гранатами, пістолетом і штурмовою гвинтівкою, він убив шістьох ізраїльських солдатів і поранив ще сімох, перш ніж був убитий, повідомляє TIME.

А зовсім недавно, у 2012 році, в Іспанії у підозрюваного терористичного осередку Аль-Каїди було знайдено три моторизовані параплани, і місцевий інструктор навчив його керувати ними.

Але Спенсер каже, що ХАМАС не просто витягнув параплани з полиць магазину, і підозрює, що група могла бути навчена і забезпечена спонсором за межами Гази.

– Вони не самі придумали це обладнання, – сказав Спенсер.

Бульдозери

Кілька експертів, які говорили з CNN, підкреслили ситуативний характер нападу ХАМАС. Бойовики, схоже, використовували все, що було в розпорядженні угруповання, щоб завдати удару.

На відеозаписах початкової атаки видно, як бульдозером зноситься паркан, що відокремлює Газу від Ізраїлю.

На деяких відеозаписах видно, як бойовики ХАМАС їздять на автомобілях Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і використовують ізраїльську зброю, яка, ймовірно, була захоплена під час початкових бойових дій.

Також повідомляється, що бойовики ХАМАС носять форму ізраїльських солдатів, щоб заплутати ізраїльські сили – тактика, яку вони використовували під час попередніх воєнних дій.

– Практика переодягання у форму солдатів ЦАХАЛу для захоплення інших територій, солдатів або для того, щоб підібратися достатньо близько для атаки, є дуже поширеною тактикою ХАМАСу, – сказав Спенсер.

Джерело : CNN

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