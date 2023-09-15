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Валерій Савицький, редактор стрічки

Румунія обмежила польоти біля кордонів з Україною через російські дрони

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Міністерство оборони Румунії запровадило додаткові обмеження на польоти у повітряному просторі країни вздовж кордону з Україною.

Це сталося після того, як у середу, 13 вересня, на румунській території були виявлені елементи, ймовірно, російського безпілотника, повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія запустила по Одещині та Сумщині 44 ударних БпЛА Shahed-136/131. Силам ППО вдалося знищити 32 ворожих об’єкти. Частина безпілотників поцілили у припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

Зараз дивляться

13 вересня румунські військові уже втретє знайшли на березі Дунаю уламки російських БпЛА Shahed.

Падіння російських дронів на територію Румунії

У ніч на 4 вересня російські військові атакували безпілотниками Shahed-136 інфраструктуру портів і зерносховища в Одеській області. Сили ППО знищили 17 дронів, але влучань уникнути не вдалося.

Того ж дня у Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських дронів впали на території Румунії. У МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території цієї країни.

6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру. Воно розташоване на березі Дунаю навпроти українського міста Ізмаїл.

9 вересня на території Румунії були знайдені уламки ще одного дрона, схожого на Shahed-136. Президент країни Клаус Йоганніс назвав це неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії.

Влада Румунії планує евакуювати жителів сіл, біля яких знайшли уламки дронів. А румунський Національний комітет із надзвичайних ситуацій вирішив посилити заходи цивільного захисту населення в районах на березі Дунаю.

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Джерело: The Guardian
Дрони, польоти, Румунія
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