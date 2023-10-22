Від зброї з України до погроз Путіна: найпоширеніші фейки перших двох тижнів війни ХАМАС з Ізраїлем

За кілька днів, що минули після вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю 7 жовтня, соціальні мережі заповнилися потоком відеороликів і фотографій, які оповідають про цей конфлікт.

І, як це часто буває з такими масштабними подіями, глядачам і читачам з усього світу, які спостерігають за війною, стало дедалі складніше відокремлювати факти від вигадки у величезному потоці інформації. Схожі фейки та механізми дезінформації використовувалися Росією на початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Незважаючи на те що з’явилося безліч реальних знімків і повідомлень про криваву бійню, вони перемежовувалися з користувачами, які висували неправдиві твердження і спотворювали відеозаписи інших подій.

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Серед вигадок – неправдиві твердження про викрадення високопоставленого ізраїльського командира, поширення фальшивого відео, що імітує репортаж BBC News, а також старі і такі, що не мають стосунку до справи, ролики президента Росії Володимира Путіна з неточними англійськими титрами.

Associated Press зробили добірку з фейкових тверджень, що поширюються в мережі, а також провели роз’яснення тих подій, про які йдеться в цих фейкових твердженнях.

На Фактах ICTV ви можете прочитати детальний огляд дезінформації, поширюваної в Інтернеті, та фактів.

Туреччина підтримає ХАМАС

ЦАХАЛ підтвердив удар по лікарні в секторі Гази

Катар погрожує припинити постачання газу по світу

Україна постачає зброю ХАМАС

Актор, що лежить у крові

Захоплення високопоставленого генерала армії Ізраїлю

ХАМАС зістрибують з парашутом на спортмайданчик

Путін попередив США утриматися від участі у війні Ізраїлю і ХАМАС

Туреччина підтримає ХАМАС

Фейк у соцмережах: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив втрутитися у війну між Ізраїлем і ХАМАСом.

Факти: Консервативний президент-мусульманин нічого подібного не говорив. Його недавній пост у соціальних мережах про конфлікт, що триває, було неправильно процитовано.

Користувачі соціальних мереж поширюють цитату Ердогана, в якій він попереджає, що його країна зробить рішучі кроки для припинення конфлікту, якщо руйнування сектору Гази, контрольованого ХАМАС, продовжиться.

– Президент Туреччини Ердоган пригрозив втрутитися в ізраїльську війну в Газі: “Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити цю безпрецедентну жорстокість у секторі Гази. Якщо ні, ми зробимо це”, – написав один із користувачів X, соціальної мережі, раніше відомої як Twitter, у повідомленні, яке переглянули понад 105 тис. разів.

Однак у цих повідомленнях неправильно цитується коментар Ердогана, опублікований 17 жовтня на його особистому акаунті в X з приводу смертоносного конфлікту.

У посланні, написаному турецькою мовою, президент справді “закликає все людство” допомогти зупинити “безпрецедентну жорстокість у Газі”, як стверджується в повідомленнях.

Але він не пише “Якщо ні, то ми це зробимо” або інші загрозливі фрази, які передбачають пряме військове втручання Туреччини, стверджують носії турецької мови та інші експерти, які проаналізували пости Ердогана в соціальних мережах для The Associated Press.

– Президент Ердоган не погрожував втрутитися в конфлікт. Він говорив загалом про те, щоб змусити світ чинити тиск на Ізраїль і припинити його військову кампанію, – написав у своєму електронному листі Стівен Кук, експерт із Близького Сходу з вашингтонського аналітичного центру Рада з міжнародних відносин.

Елізабет Шакман Херд, професорка політології Північно-Західного університету, що спеціалізується на Близькому Сході, додала, що вона не бачила жодних ознак того, що Ердоган висловлював подібні погрози в інших місцях.

Представники турецького уряду не одразу відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію, проте Ердоган опублікував на своєму особистому акаунті в мережі X розлогішу заяву, також написану турецькою мовою, у якій він засудив напади Ізраїлю на Газу, розкритикував західні країни і ЗМІ та закликав міжнародне співтовариство домагатися припинення вогню.

Офіційний англомовний акаунт канцелярії президента Туреччини підтримав ці настрої в повідомленні про телефонну розмову Ердогана з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ель-Сіссі.

– Підкресливши, що примушування палестинців у Газі покинути свою батьківщину є неприйнятним, президент Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для забезпечення миру та негайного доставлення до Гази гуманітарної допомоги і медичних послуг, – ідеться в повідомленні.

ЦАХАЛ підтвердив удар по лікарні в секторі Гази

Фейк: Ізраїльські військові підтвердили факт бомбардування лікарні в секторі Гази в повідомленні, опублікованому в соціальних мережах арабською мовою.

Факти: На поширеному в Інтернеті скріншоті показано пост у Facebook, зроблений акаунтом, що видає себе за ізраїльських військових. На реальних сторінках військових у соціальних мережах такого повідомлення немає, а їхній головний представник, який розмовляє арабською мовою, підтвердив, що його відомство не робило такої заяви.

Після вибуху 17 жовтня в лікарні Аль-Ахлі в Газі користувачі соціальних мереж поширили скріншот, стверджуючи, що він зроблений співробітником ізраїльської військової служби зі зв’язків зі ЗМІ, який говорить арабською мовою.

На профілі користувача зображено синьо-білу емблему прес-служби, на якій зображено хвилі, розташовані над традиційним символом ізраїльських військових – мечем, обвитим оливковою гілкою.

У повідомленні, написаному арабською мовою, ідеться про те, що єврейська нація заявила про бомбардування лікарні, оскільки в медичному закладі в місті Газа не вистачало медикаментів і персоналу.

– Офіційне повідомлення Ізраїлю у Facebook: “Через брак медичного обладнання та медичного персоналу було вирішено розбомбити Баптистську лікарню в Газі та влаштувати їм евтаназію, – написав один із користувачів X, соціальної мережі, раніше відомої як Twitter, у повідомленні з перекладом скріншота.

Аналогічні повідомлення були також широко поширені на TikTok та інших соціальних мережах.

Однак ця заява була написана не пресслужбою ізраїльських збройних сил, як підтвердив цього тижня її головний представник, який розмовляє арабською мовою.

– Я не робив жодних заяв або коментарів з приводу Баптистської лікарні в Газі. Усі новини, поширювані від мого імені, походять від ЗМІ ХАМАСу і є повною брехнею, – написав Авічай Адраї, глава арабського відділення прес-служби ізраїльських військових, у своєму повідомленні на сайті X від 17 жовтня, коли стався вибух.

У четвер Управління підтвердило, що повідомлення не було зроблено на офіційній арабській сторінці військового відомства, і заявило електронною поштою: “ЦАХАЛ чітко дав зрозуміти, що ніякого удару ЦАХАЛу по лікарні не було”.

Ба більше, пресслужба ізраїльських військових не використовує свій логотип на своїх реальних акаунтах у соціальних мережах, на відміну від фальшивого акаунта.

Наприклад, на окремих сторінках підрозділу у Facebook англійською та івритом, а також в акаунті X мовою фарсі використовується головний символ армії. Це емблема золотого кольору, на якій зображено меч, обвитий оливковою гілкою, із зіркою Давида на задньому плані.

Катар погрожує припинити постачання газу по світу

Фейк: На відеозаписі видно, як емір Катару погрожує перекрити постачання природного газу у світі, якщо Ізраїль не припинить бомбардування сектору Газа.

Факти: Правлячий емір Катару шейх Тамім бен Хамад Аль Тані не говорить нічого подібного в широко поширеному ролику, якому вже понад шість років. Представник катарського уряду також підтвердив, що ні емір, ні будь-хто інший з державних чиновників не погрожував припинити експорт у відповідь на конфлікт.

Багато хто в Інтернеті поширює відео з правителем країни Перської затоки, помилково стверджуючи, що на ньому він говорить арабською, що готовий припинити розподіл своїх газових запасів, щоб домогтися бажаного закінчення останньої війни між Ізраїлем і Хамасом.

– Катар погрожує створити глобальний дефіцит газу на підтримку Палестини. Якщо бомбардування Гази не припиняться, ми зупинимо газопостачання всього світу, – написав один із користувачів, який розмістив відео на X, соціальній медіаплатформі, раніше відомій як Twitter.

Однак шейх Тамім бен Хамад Аль Тані нічого подібного в ролику не говорить. Насправді 7-секундний ролик – це крихітний фрагмент з його вступної промови на Дохійському форумі 2017 року.

Марк Оуен Джонс, професор близькосхідних досліджень Університету Хамада бен Халіфи в столиці Катару Досі, підтвердив, що в широко поширеному ролику емір мимохіть торкається теми Палестини, але не висловлює жодних загроз, пов’язаних із поточним конфліктом.

Натомість емір у своєму виступі закликав міжнародне співтовариство вжити додаткових кроків для вирішення кризи з біженцями в регіоні, повідомляли на той час інформаційні агентства.

– Точний переклад звучить так: “Питання Палестини я почну з того, що йдеться про народ, вигнаний зі своїх земель і переміщений зі своєї країни”, – написав Джонс у своєму електронному листі.

Уряд Катару 16 жовтня підтвердив, що ролик датується 2017 роком і в ньому міститься перекручена інформація.

– Це ще один випадок дезінформації в Інтернеті проти Катару – такої заяви ніколи не було і не буде. Катар не політизує свої поставки СПГ або будь-які економічні інвестиції, – написав у своєму електронному листі Міжнародний офіс ЗМІ країни.

Катар є одним із провідних світових виробників природного газу. За даними Управління енергетичної інформації США, 2021 року він посідав третє місце за запасами природного газу і друге місце за експортом скрапленого природного газу (СПГ).

Ба більше, на думку експертів, останніми роками країна прагне використовувати свої значні ресурси для налагодження зв’язків з іншими державами, а не для протистояння їм.

Патрік де Хаан, керівник відділу аналізу нафтогазової галузі бостонської компанії GasBuddy, що відслідковує ціни на газ по всій країні, звертає увагу на щойно оголошену державну енергетичну компанію Катару щодо поставок французькій TotalEnergies 3,5 млн тонн природного газу на рік упродовж наступних 27 років.

– Катар залучає інвестиції відтоді, як вторгнення Росії в Україну змусило Європу швидко знайти нові джерела природного газу. Вони укладають угоди направо і наліво, – написав він у своєму електронному листі.

Україна постачає зброю ХАМАС

Фейк: У відеоролику показано репортаж BBC News, який підтверджує, що Україна постачає зброю ХАМАС.

Факти: Широко поширюваний відеокліп є сфабрикованим, підтверджують офіційні представники BBC і Bellingcat, сайту розслідувань, на який посилається відеоролик як на джерело.

У ролику, на якому присутній фірмовий логотип Бі-бі-сі у вигляді блочного тексту, нібито демонструють сюжет цього видання про нещодавню доповідь Bellingcat про постачання Україною зброї ХАМАСу.

– Bellingcat: Провал наступу українських військ і атака ХАМАС пов’язані між собою. Палестинці придбали вогнепальну зброю, боєприпаси, безпілотники та інше озброєння, – йдеться в тексті під відеороликом, який набрав понад 2,5 тис. коментарів і 110 тис. переглядів у сервісі обміну повідомленнями Telegram.

Однак ні BBC, ні Bellingcat не навели жодних доказів на користь того, що Україна постачає зброю ХАМАС.

– Ми не дійшли подібних висновків і не робили подібних тверджень. Ми хотіли б підкреслити, що це фальшивка, і ставитися до неї слід відповідним чином, – написала Bellingcat 10 жовтня в пості на сайті X, що містить скріншоти фальшивого звіту.

Еліот Гіґґінс, засновник організації з Амстердама, в окремому дописі на сайті X зазначив, що ці твердження були посилені російськими користувачами соціальних мереж.

Професор Нью-Йоркського університету Нассім Ніколас Талеб, який ненадовго з’являється наприкінці відеоролика, також спростував твердження, яке з’явилося в ролику, про те, що він заявив, що США можуть вийти з НАТО, якщо заяви про постачання зброї виявляться правдою.

– Це повна фальшивка. Ніколи такого не говорив, – написав у своєму електронному листі видатний професор ризик-інженерії.

Представники BBC не відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію, проте Шаян Сардарізаде, репортер з відділу перевірки фактів цієї організації, у своєму повідомленні на сайті X підтвердив, що відео не є реальним.

Українські офіційні особи також відкинули ідею про те, що зброя їхньої країни якимось чином потрапила в ХАМАС. Військова розвідка країни в повідомленні від 9 жовтня на своїй офіційній сторінці у Facebook звинуватила Росію в підготовці дезінформаційної кампанії навколо цих тверджень.

На думку експертів, немає також жодних доказів того, що ХАМАС заявляв про отримання зброї з України, та й Києву не було б сенсу її постачати.

– Я не бачу причин, через які Україна могла б це зробити. Починаючи з того, що Київ займається отриманням зброї, а не її передачею, – сказав Майкл О’Хенлон, директор відділу зовнішньополітичних досліджень вашингтонського аналітичного центру Brookings Institution.

Актор, що лежить у крові

Фейк: Відео, на якому молодий актор лежить у калюжі штучної крові, свідчить про пропаганду, створювану для використання у війні між Ізраїлем і Хамасом.

Факти: Відео являє собою закулісні зйомки короткометражного фільму “Порожнє місце”, присвяченого історії Ахмада Манасри, палестинця, якого було заарештовано у віці 13 років у 2015 р. у зв’язку з убивством двох ізраїльтян ножем.

Користувачі соціальних мереж по обидва боки останньої війни між Ізраїлем і ХАМАС поширюють цей ролик, стверджуючи, що він є доказом того, що інше угруповання створює пропаганду про себе.

У ролику молодий актор лежить на тротуарі в штучній крові, його права нога підігнута назад, а навколо нього працює знімальна група. Інші актори, одягнені як солдати і в одяг, який носять багато ортодоксальних євреїв, миготять навколо нього.

– Подивіться, як ізраїльтяни знімають фальшиві відеоролики про те, що палестинські борці за свободу вбивають дітей, – ідеться в одному з твітів, який станом на 11 жовтня здобув понад 5,6 тис. лайків і понад 4,4 тис. репостів.

В одному з постів в Instagram стверджується протилежне: “Ці терористи переодягаються в костюми ЄВРЕЙСЬКИХ солдатів, щоб створювати фальшиві відеоролики про ізраїльських солдатів! Підроблена пропаганда!”.

Однак ні те, ні інше твердження не відповідає дійсності. На відео показано кадри зі зйомок короткометражного фільму 2022 року, знятого режисером Ауні Ештаіве, який проживає на Західному березі річки Йордан. Сцена зйомки починається приблизно на 1 хвилині 10 секундах приблизно двохвилинного фільму.

Мохамад Ававдех, кінематографіст, зазначений у титрах фільму як асистент оператора, розмістив закулісні кадри на TikTok у квітні 2022 року, приблизно в той час, коли фільм вийшов у прокат. У підписі до посту, написаному арабською мовою, пояснюється, що в сцені, знятій на відео, показано напад на Манасру. Ававдех розмістив ті самі кадри в Instagram 30 червня.

Захоплення високопоставленого генерала армії Ізраїлю

Фейк: Німрод Алоні, високопоставлений генерал ізраїльської армії, був захоплений бойовиками ХАМАС під час смертоносного вторгнення 7 жовтня в південні ізраїльські міста, розташовані поблизу сектору Газа.

Факти: Це твердження не відповідає дійсності, підтвердив представник ізраїльських військових. Алоні бачили 8 жовтня на нараді вищих військових чинів Ізраїлю.

Помилкове твердження про те, що Алоні був одним із заручників, захоплених ХАМАСом, широко поширилося в Інтернеті після нападу бойовиків на Ізраїль.

– Бійці палестинського опору захопили ізраїльського командира Німрода Алоні разом із десятками інших ізраїльських солдатів, коли бійці опору атакували сусідні окуповані міста та ізраїльські контрольно-пропускні пункти поблизу Гази, – говорилося в одному з постів в Instagram, який отримав понад 43 тис. лайків.

Однак контр-адмірал Даніель Хагарі, головний військовий прес-секретар ізраїльських збройних сил, заявив журналістам 7 жовтня, що твердження про те, що Алоні взяли в полон, “не відповідають дійсності”.

Алоні явно з’являється на 10-й секунді відеоролика, розміщеного на офіційному каналі ізраїльських військових на YouTube, у якому вищі посадові особи обговорюють перебіг війни 8 жовтня. Дату видно на слайді на задньому плані. Військові також опублікували в Інтернеті чотири знімки з цієї зустрічі. На нижньому правому знімку Алоні зображений крайнім праворуч.

ХАМАС зістрибують з парашутом на спортмайданчик

Фейк: На відеозаписі видно, як бойовики ХАМАСу стрибають із парашутом на спортивний майданчик, а потім нападають на ізраїльських громадян під час несподіваного нападу цього угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

Факти: Хоча ХАМАС дійсно використовував параплани для перекидання деяких бойовиків через кордон між сектором Газа і південним Ізраїлем, відеозапис спортивного майданчика показує стрибунів із парашутом у Каїрі, Єгипет, і перебуває в Інтернеті принаймні з вересня.

У ролику показано, як люди, пристебнуті до різнокольорових парашутів, спускаються на переповнений спортивний майданчик, заповнений дітьми та сім’ями, багато хто з яких одягнений у червоні спортивні майки.

– ХАМАС спускається на парашутах серед ізраїльських громадян і продовжує їх вбивати, – свідчить текст на відеоролику. Один пост із недостовірними кадрами на TikTok переглянули понад 38 тис. разів.

Однак ці кадри з’явилися в мережі принаймні з 27 вересня, коли їх було розміщено на TikTok із міткою “Єгипет”.

Деталі відео також вказують на Єгипет як на місце дії: чоловік одягнений у синю футболку з написом “El Nasr SC” на спині – назва спортивного клубу на північному сході Каїра.

Зображення клубу на картах Google Maps збігаються з місцем дії відеоролика, а також із кількома іншими роликами цієї події, зробленими тим самим користувачем TikTok. На обох знімках видно яскраво-синю огорожу навколо спортивного майданчика поруч з асфальтованим майданчиком із зеленими і синіми пластиковими сидіннями.

Парашутисти приземляються на велике футбольне поле, оточене високими прожекторами. Поле відповідає фотографіям, розміщеним на сторінці клубу у Facebook, і кадрам із матчів його футбольної команди, включно з характерною червоною будівлею із синім парканом на одному з кінців, яку можна побачити в ролику TikTok приблизно на 19-й секунді.

Інші користувачі TikTok приблизно в той самий час поділилися кадрами аналогічної сцени зі стрибком із парашутом, забезпечивши їх написом “El Nasr” арабською мовою.

Натовп глядачів у поширеному в Інтернеті ролику також не виглядає стурбованим прибуттям парашутистів, як можна було б очікувати, якби вони були загарбниками. Навпаки, багато жінок і дітей біжать до них із телефонами в руках, знімаючи на відео та фотографуючи повітряне шоу.

Путін попередив США утриматися від участі у війні Ізраїлю і ХАМАС

Фейк: На двох відеозаписах президент Росії Володимир Путін попереджає США “триматися подалі” від останньої війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Факти: Обидва відеоролики, поширювані в Інтернеті, являють собою кліпи місячної давності, в яких Путін говорить про війну між Росією і Україною, а не про конфлікт на Близькому Сході, і які були неправильно транскрибовані англійською мовою.

В обох відеороликах Путін говорить російською мовою, а в англійських титрах йдеться про те, що він попереджає США утриматися від допомоги єврейській державі.

– Америка хоче знищити Ізраїль, як ми свого часу знищили Україну. Я попереджаю Америку. Росія допоможе Палестині, а Америка нічого не зможе зробити, – йдеться в титрах до одного з відеороликів. Станом на 9 жовтня один із постів у TikTok, у якому було розміщено цей ролик, набрав близько 11,6 тис. переглядів.

Підпис до іншого відео з Путіним, знятого в іншому місці, свідчить: “Я попереджаю Америку, щоб вона трималася подалі від війни між Палестиною та Ізраїлем”.

Однак ці два ролики з’явилися задовго до цієї війни між Ізраїлем і Хамасом і взагалі не містять згадок про Ізраїль.

На першому з них Путін зображений на засіданні російської Ради з прав людини в грудні 2022 року, де на тлі обговорення війни в Україні він відповів на запитання про можливе застосування країною ядерної зброї. Ці кадри з аналогічним перекладом були опубліковані й іншими інформаційними виданнями.

У другому випадку Путін виступає в лютому 2023 р. на заході, присвяченому 80-річчю перемоги радянських військ над німецько-фашистськими військами в Сталінградській битві Другої світової війни. У своєму виступі він порівняв цю загрозу з нещодавнім рішенням Німеччини поставити Україні танки. Низка ЗМІ також опублікувала ці кадри в аналогічних повідомленнях.

9 жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія “вкрай стурбована” “спіраллю насильства” в Ізраїлі. Заступник міністра закордонних справ Росії, колишній посол в Ізраїлі та Єгипті Михайло Богданов заявив 7 жовтня, що Москва підтримує контакти “з усіма сторонами (конфлікту), включно з арабськими країнами”, і закликає до “негайного припинення вогню і миру”.

Джерело : AP

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