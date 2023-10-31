Військові Ізраїлю ведуть бої у тунелях Гази, знищена військова техніка ХАМАС – ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить наземну операцію у секторі Гази, тож у підземних тунелях вступила у бої з бойовиками угруповання ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ, зауваживши, що там було знищено військове обладнання противника.

– За останню добу об’єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів приблизно по 300 цілях, серед яких протитанкові ракетні та пускові установки під шахтами, а також військові об’єкти в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС, – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Зачистка тунелів від терористів є ключовим завданням для Ізраїлю, оскільки він розширює свою наземну операцію в Газі з метою знищення ХАМАСу.

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У ЦАХАЛ заявили, що солдати “мужньо і відважно борються на полі бою, проводять запеклі бої, в яких знищуються терористи, ведуться бої віч-на-віч і робляться спроби контакту”.

Також там додали, що ізраїльські солдати боротимуться у провулках, у тунелях – “там, де це необхідно”.

Перші повідомлення про вхід військ Ізраїлю на територію сектору Гази з’явились у п’ятницю, 27 жовтня. Цьому передувала артилерійська підготовка та ракетні удари із літаків.

Джерело: ЦАХАЛ

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