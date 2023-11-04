Допомагала олігархам з РФ відмивати гроші: США ввели санкції проти росіянки Жданової

США ввели санкції проти громадянки Російської Федерації Катерини Жданової за допомогу іншим підсанкційним російським олігархам у відмиванні грошей.

У повідомленні Держдепу уточнюється, що санкції проти Жданової були введені “за її роль у відмиванні сотень мільйонів доларів за допомогою віртуальної валюти від імені представників російської еліти, які потрапили під санкції”.

Як стверджується у пресрелізі, Жданова також надавала низку віртуальних, грошових, податкових та інших послуг російським клієнтам, які прагнуть відмити кошти або приховати джерела свого багатства.

Зараз дивляться

– Зокрема, вона надавала такі послуги особам, пов’язаним із групою розробників програм-здирників, які, на думку американських правоохоронних органів, становлять кіберзлочинну загрозу для медичних установ у США, – ідеться в повідомленні.

У Держдепартаменті наголосили, що дії щодо санкцій проти громадянки РФ Жданової “свідчать про наслідки підтримки корумпованих довірених осіб Кремля, підкреслюють зусилля США у боротьбі зі зловживанням віртуальною валютою для відмивання незаконних коштів і розкривають діяльність незаконного суб’єкта з відмивання грошей”.

У Мінфіні США додали, що ці санкції узгоджуються із зобов’язанням G7 по боротьбі з ухиленням Росії від санкцій і ліквідовуванням лазівки, які дають змогу російській державі, її елітам, ставленикам і олігархам використовувати віртуальну валюту для компенсації впливу міжнародних санкцій.

За даними американського Мінфіну, росіянка здійснює перекази віртуальної валюти від імені олігархів, які переїхали за кордон – в одному випадку російський олігарх шукав Жданову, щоб переказати від її імені понад $100 млн в Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, напередодні США запровадили санкції проти Росії, до яких потрапили понад 30 фізичних і близько 200 юридичних осіб.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.