Зможе шпигувати за всім ЄС. Росія хоче створити військово-морську базу в Лівії – ЗМІ

Росія прагне розширити свою військову присутність на сході Лівії. Москва може створити військово-морську базу, що забезпечить їй значний плацдарм на південному порозі Європи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, ознайомлені з питанням.

Зазначено, що після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і командувача лівійськими військами на сході Лівії Халіфою Хафтаром в Москві наприкінці вересня готується оборонна угода.

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Джонатан Вінер, колишній спеціальний посол США в Лівії, заявив, що адміністрація США “дуже серйозно” ставиться до цієї загрози.

– Тримати Росію подалі від Середземномор’я було ключовою стратегічною метою – якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом, – сказав він.

Джерела Bloomberg вказують, що російські військові кораблі також можуть отримати право постійної стоянки в лівійському порту, найімовірніше, в Тобруку, розташованому всього в декількох сотнях кілометрів через Середземне море від Греції та Італії.

Водночас це більш довгострокова перспектива, оскільки вона вимагатиме значної модернізації портових споруд. Росія поки що має лише одну військово-морську базу в Середземному морі, в сирійському Тартусі.

РФ роками мала приховану присутність Лівії через найманців ПВК Вагнера, які прибули до країни після усунення Муаммара Каддафі у 2011 році.

Раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що у Росії пройшли невдалі випробування ракет Ярс і Булава, що є носіями ядерної зброї. Ще одна невдача спіткала РФ із ракетою Сармат.

Джерело : Bloomberg

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