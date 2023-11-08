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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

Конгрес США
Фото: Unsplash

У вівторок, 7 листопада, демократи Сенату США заблокували спробу республіканців домогтися швидкого схвалення законопроєкту про надання екстреної допомоги Ізраїлю, який минулого тижня пройшов Палату представників, але не передбачає допомоги Україні у війні з Росією.

Про це пише Reuters.

– Час не терпить зволікань, і необхідно, щоб Сенат не відкладав надання цієї найважливішої допомоги Ізраїлю ані на день, – сказав сенатор-республіканець Роджер Маршалл.

Демократи заперечили, наголосивши на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додачу до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордонів і коштів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, які було внесено до запиту на фінансування в розмірі $106 млрд, надісланого президентом Джо Байденом до Конгресу минулого місяця.

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Вони також звинуватили республіканців у тому, що ті грають у політику з кризою в Ізраїлі, затримуючи допомогу єврейській державі, пов’язуючи її зі скороченням фінансування Служби внутрішніх доходів, улюбленої мішені республіканців, замість того, щоб підготувати двопартійний законопроєкт.

Законопроєкт Палати представників передбачає виділення $14,3 млрд Ізраїлю на ліквідацію наслідків смертоносного нападу бойовиків ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня, але водночас скорочує на таку саму суму фінансування Податкової служби. Ці кошти включають $4 млрд на закупівлю ізраїльських систем оборони Iron Dome і David’s Sling для протидії ракетним загрозам малої дальності, а також деякі передавання обладнання з американських запасів.

– Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі, – заявила сенаторка Петті Мюррей, яка очолює сенатський комітет з асигнувань.

Голосування в Палаті представників відбувалося переважно за партійним принципом. Демократи назвали пропоноване скорочення податкової служби політично мотивованою “отруйною пігулкою”, яка призведе до збільшення дефіциту бюджету США за рахунок скорочення збору податків. Вони також заявили, що необхідно продовжувати підтримувати Україну.

Щоб стати законом, законопроєкт має пройти через Сенат, контрольований демократами, а також через Палату представників, у якій більшість становлять республіканці, і бути підписаним Байденом, демократом. Білий дім заявив, що Байден накладе вето на законопроєкт Палати представників.

Лідери Сенату готують свій власний законопроєкт про додаткове фінансування і сподіваються представити його вже цього тижня.

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Сенат США

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Конгрес США, Російська агресія, Сенат США, США
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