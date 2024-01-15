Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на відновлення України

Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на відновлення України
Фото: Офіс президента

Швейцарія готова виділити 1,5 млрд франків (близько $1,67 млрд) для сприяння відновленню інфраструктури України, зруйнованої під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

На цьому наголосила президент Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, яку транслював національний телемарафон Єдині новини з Берна.

— На підтримку України Швейцарія запланувала на період з 2025 до 2028 рік 1,5 млрд франків у рамках стратегії міжнародного співробітництва, — зазначила політикиня.

Вона додала, що під час візиту Зеленського до Швейцарії вони обговорили гуманітарне розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов’язану з обмеженням вивезення зерна та продуктів продовольства Чорним морем через російську агресію.

Зараз дивляться

— Блокада зернового коридору може призвести до серйозної кризи на кількох континентах. У зв’язку з цим ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення харчових продуктів та добрив з України через Чорне море, — резюмувала Амхерд.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія спільно розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Читайте також
€150 млн на відбудову: Україна отримала грант від Євросоюзу
Прапор України біля будівлі Єврокомісії

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

відновлення України, військова допомога, Швейцарія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Латвія збирає коаліцію з передання дронів Україні: приєдналися майже 20 країн
дрон, ЗСУ
Є великий прогрес: Маркарова пояснила, чи може Україна незабаром отримати пакет допомоги від США
Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на відновлення України
Сподіваємося, що всі цивілізовані країни будуть залучені: Зеленський про участь Китаю в саміті миру
Володимир Зеленський
Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру
Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на відновлення України
Зеленський прибув до Швейцарії: програма візиту

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь