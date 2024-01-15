Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на відновлення України

Швейцарія готова виділити 1,5 млрд франків (близько $1,67 млрд) для сприяння відновленню інфраструктури України, зруйнованої під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

На цьому наголосила президент Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, яку транслював національний телемарафон Єдині новини з Берна.

— На підтримку України Швейцарія запланувала на період з 2025 до 2028 рік 1,5 млрд франків у рамках стратегії міжнародного співробітництва, — зазначила політикиня.

Вона додала, що під час візиту Зеленського до Швейцарії вони обговорили гуманітарне розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов’язану з обмеженням вивезення зерна та продуктів продовольства Чорним морем через російську агресію.

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— Блокада зернового коридору може призвести до серйозної кризи на кількох континентах. У зв’язку з цим ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення харчових продуктів та добрив з України через Чорне море, — резюмувала Амхерд.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія спільно розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

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