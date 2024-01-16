Чи є підстави у НАТО для підготовки до війни з РФ: ISW проаналізував статтю у Bild

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не вважають розгляд Німеччиною сценаріїв можливого майбутнього конфлікту НАТО з Росією безпідставними з огляду на нещодавні погрози Кремля на адресу блоку. Про це йдеться в коментарі на резонансну статтю у Bild.

Вони зауважують, що російські офіційні особи відкинули звіт у Bild як чутки, однак Володимир Путін останнім часом постійно погрожує НАТО, “а пов’язані з Кремлем актори, схоже, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн-членів блоку та їхніх сусідів, хоча і не в ті терміни, які пропонуються в сценарії”.

Тому експерти в ISW вважають, що західна допомога Україні залишається критично важливою, оскільки невдачі ЗСУ можуть призвести до просування російських військових до західного кордону країни, що створить нові виклики для НАТО та збільшить витрати на оборону.

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Про що писала Bild

Видання Bild у статті Оборона НАТО 2025 від 14 січня оприлюднило секретні німецькі документи, що описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією, який розпочнеться в лютому 2024 року.

У ньому йдеться про переміщення військ і техніки Росії до Калінінградської області та створення штучних прикордонних конфліктів.

Водночас представник Міноборони Німеччини чітко заявив виданню, що розгляд таких сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової діяльності, особливо під час навчань.

Реакція НАТО на публікацію у Bild

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс сказав, що стаття ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

За його словами, такі ситуації вигадують, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій сфері.

Джерело : ISW

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