Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Голодомор
Фото: Факти ICTV

У четвер, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував ПАРЄ та назвав це рішення відновленням історичної справедливості.

Зараз дивляться

– Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче, – наголосив президент.

Що відомо про резолюцію ПАРЄ

Як зазначила народна депутатка, заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, ПАРЄ ухвалила резолюцію під назвою: Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі.

За документ віддали голоси 73 присутніх у залі, проти виступив один.

Резолюція містить підтримку ключових міжнародних ініціатив України: зокрема, Формули миру, створення спецтрибуналу над РФ, Кримської платформи.

ПАРЄ визнала, що фейкові “вибори” та референдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України “є використанням політичних свобод у військових цілях”.

Окрім того, ПАРЄ засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, спроби подальшої мілітаризації продовольства і торгівлі.

– У цьому контексті Асамблея вирішила визнати Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації, мови та культури, – наголосила Кравчук.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив, що резолюція ПАРЄ не лише засуджує повномасштабну агресію РФ проти України, а й “підтверджує відданість ідеалам справедливості, прав людини та міжнародної співпраці”.

У грудні минулого року Європарламент проголосував за резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

А від початку 2023 року аналогічні рішення ухвалили Болгарія, Бельгія, Ісландія Франція, Словенія, Люксембург, Словаччина, Хорватія, Нідерланди, Італія.

Читайте також
Голод як спосіб ведення війни був постійно присутній в російській свідомості – Снайдер
Путін - зерно

Володимир Зеленський, Геноцид, Голодомор, ПАРЄ, Руслан Стефанчук
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Фронт, зброя, Ближній Схід. Зеленський зібрав засідання Ставки
Володимир Зеленський
РФ вийшла на траєкторію свого програшу – Зеленський
Зеленський
Головний наголос – це посилення ППО, артилерії, далекобійних систем: Зеленський про підсумки Рамштайн
Зеленський
Це може бути початком великої війни – Зеленський про події в Ізраїлі
Володимир Зеленський
У контрнаступі ЗСУ не може бути пауз: Зеленський звернувся до учасників Рамштайн-16
Зеленський на Рамштайн-16
Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь