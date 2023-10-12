ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

У четвер, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував ПАРЄ та назвав це рішення відновленням історичної справедливості.

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– Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче, – наголосив президент.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Що відомо про резолюцію ПАРЄ

Як зазначила народна депутатка, заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук, ПАРЄ ухвалила резолюцію під назвою: Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі.

За документ віддали голоси 73 присутніх у залі, проти виступив один.

Резолюція містить підтримку ключових міжнародних ініціатив України: зокрема, Формули миру, створення спецтрибуналу над РФ, Кримської платформи.

ПАРЄ визнала, що фейкові “вибори” та референдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України “є використанням політичних свобод у військових цілях”.

Окрім того, ПАРЄ засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, спроби подальшої мілітаризації продовольства і торгівлі.

– У цьому контексті Асамблея вирішила визнати Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації, мови та культури, – наголосила Кравчук.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив, що резолюція ПАРЄ не лише засуджує повномасштабну агресію РФ проти України, а й “підтверджує відданість ідеалам справедливості, прав людини та міжнародної співпраці”.

У грудні минулого року Європарламент проголосував за резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

А від початку 2023 року аналогічні рішення ухвалили Болгарія, Бельгія, Ісландія, Франція, Словенія, Люксембург, Словаччина, Хорватія, Нідерланди, Італія.

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