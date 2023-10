ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

У четвер, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував ПАРЄ та назвав це рішення відновленням історичної справедливості.

– Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче, – наголосив президент.

I am grateful to @coe Parliamentary Assembly for recognising the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Restoring historical justice and paying tribute to Holodomor victims sends a message that justice is inevitable for all past and present Moscow’s crimes.

