Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Байден та Трамп перемагають

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських праймеріз у Нью-Гемпширі однопартійку Ніккі Гейлі.

Про це повідомляє Associated Press.

Наразі, за результатами підрахунку 81% голосів, за Трампа проголосували 54,8% виборців, за Гейлі – 43,6%.

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Агентство також назвало президента Джо Байдена переможцем праймеріз Демократичної партії.

Зазначено, що Байден не проводив кампанії в штаті і не був включений до виборчих бюлетенів після того, як Нью-Гемпшир не виконав нові партійні правила і провів свої праймеріз перед процедурою у Південній Кароліні. Водночас близько 70% виборців із 37 тисяч вручну вписали його ім’я в бюлетень.

– Переконлива перемога колишнього президента робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли, – йдеться у повідомленні.

Раніше Ніккі Гейлі пообіцяла залишатися в гонці до праймеріз у Південній Кароліні та “супервівторка” 5 березня, незалежно від того, що станеться на праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, 23 січня.

Джерело : AP

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