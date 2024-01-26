Збиття Іл-76: в ООН не можуть перевірити обставини падіння літака

Інформацію про обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 не можуть перевірити представники ООН.

Про це 25 січня під час засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй повідомила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло.

Що кажуть в ООН про Іл-76

За словами Розмарі Дікарло, ООН не в змозі перевірити, чи перевозили цим літаком 65 українських полонених, як стверджують росіяни, чи ракети для військової системи РФ, як заявляє українська сторона.

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– Зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває, – зазначила заступниця генсека ООН.

За словами Дікарло, останніми тижнями “масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни”.

– Ракетні удари та обстріли по цивільних районах призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури, – наголосила заступниця генсека ООН.

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня

24 січня в Корочанскому районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Щойно в мережі з’явилось повідомлення про падіння літака, як росіяни почали повідомляти про 74 жертви.

За даними росЗМІ, на борту буцімто були 65 полонених, три особи, що їх супроводжували, та шість членів екіпажу.

Тим часом, за даними української сторони, на борту літака могли перевозити зенітні керовані ракети С-300.

Зокрема, на переконання військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, остання версія є небезпідставною.

Адже на світлинах із місця події видно, що від літака Іл-76 після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю.

Тобто, зауважує експерт, після падіння та удару об землю була ще й потужна детонація боєкомплекту.

Усе, що відомо про авіакатастрофу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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