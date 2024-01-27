Я одразу підпишу: Байден закликав Конгрес ухвалити закон щодо безпеки кордонів

Президент США Джо Байден закликав Конгрес проголосувати законопроєкт про безпеку кордону з Мексикою.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Президент нагадав, що проблема з кордоном тривала та вже давно час вирішити її.

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Два місяці тому Байден доручив своїй команді почати переговори з Сенатом, щоб серйозно й остаточно розв’язати проблему прикордонної кризи. Робота над цим питанням триває цілодобово, у свята та у вихідні.

За словами президента, досягнутий консенсус і ухвалення закону стане жорсткою, але справедливою реформою з охорони кордону.

– Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження щодо закриття кордону, коли він виявиться перевантаженим. І якщо мені дадуть ці повноваження, я скористаюся ними в день підписання законопроєкту, – зазначив Джо Байден.

Президент заявив, що Конгрес має затвердити фінансування на охорону кордону, про що Байден просив ще в жовтні. Гроші мають піти на додаткові 1300 агентів прикордонного патруля, 375 імміграційних суддів, 1600 працівників із надання притулку та понад 100 новітніх інспекційних машин, які допоможуть припинити контрабанду фентанілу (синтетичного опіоїдного анальгетика) на південно-західному кордоні США.

– Охорона кордону в результаті цих переговорів – це перемога для Америки, – рішуче заявив Байден.

Він закликав законодавців серйозно поставитися до прикордонної кризи, проголосувати двопартійний законопроєкт, який одразу ж підпише.

Реакція Майка Джонсона

Законопроєкт Сенату щодо кордону та допомоги Україні й іншим державам після надходження до Палати представників був би “мертвим”, якщо чутки про зміст документа правдиві. Про це пише видання The Hill із посиланням на лист спікера Палати представників США, республіканця Майка Джонсона до своїх колег.

Цей лист з’явився після низки заяв від Палати представників та Сенату про те, що додатковий пакет не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо він буде схвалений Сенатом.

– Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно був би мертвим після прибуття до Палати представників, – заявив Джонсон у листі.

Видання The Hill наголошує, що зараз республіканці в Сенаті активно шукають альтернативний план надання допомоги Україні.

Фото: White House

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