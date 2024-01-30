Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа, щоб розблокувати допомогу Україні

Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться із законодавцями і союзниками Дональда Трампа, щоб обговорити і спробувати розблокувати фінансування України в розмірі $60 млрд.

Про це пише видання Politico.

У середу генсек НАТО виступить із промовою в консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation, який тісно пов’язаний із Трампом.

Зараз дивляться

Видання наголошує, що в Heritage Foundation Столтенберг зустріне скептично налаштовану аудиторію, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе ініціативу в підтримці України, а США перемикне свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Саме Трамп та його союзники чинять тиск на решту республіканців з вимогою відхилити законопроєкт на $111 млрд, що містить допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Республіканці хочуть більш жорсткої прикордонної політики. Сенат може незабаром оприлюднити формулювання прикордонної політики, проте деякі члени Палати представників стверджують, що її не буде ухвалено.

А сьогодні Столтенберг відвідає Конгрес, де зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості Гакімом Джеффрісом, лідером меншості Сенату Мітчем Макконнеллом та іншими представниками республіканців і демократів.

Читайте також
У США готові ухвалити закон про мігрантів, який прискорить процес передання допомоги Україні
Сенат США

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу США запит про надання допомоги Україні в розмірі понад $61,3 млрд на рік. У грудні республіканці висунули умову схвалення законопроєкту – у документі має зазначатися посилення безпеки кордону США з Мексикою. Це викликало тривалі суперечки між республіканцями та демократами.

До цього часу американські законодавці не можуть дійти згоди, тому пакет допомоги Україні лишається заблокованим.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Politico
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Дональд Трамп, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
військовий квиток, мобілізація
Воєнні обʼєкти на території Росії мають бути знищені – Данілов
Олексій Данілов
ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа, щоб розблокувати допомогу Україні
Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини
Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа, щоб розблокувати допомогу Україні
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Вільям Бернс

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь