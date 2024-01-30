Столтенберг зустрінеться із союзниками Трампа, щоб розблокувати допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться із законодавцями і союзниками Дональда Трампа, щоб обговорити і спробувати розблокувати фінансування України в розмірі $60 млрд.

Про це пише видання Politico.

У середу генсек НАТО виступить із промовою в консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation, який тісно пов’язаний із Трампом.

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Видання наголошує, що в Heritage Foundation Столтенберг зустріне скептично налаштовану аудиторію, яка виступає за те, щоб Європа взяла на себе ініціативу в підтримці України, а США перемикне свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Саме Трамп та його союзники чинять тиск на решту республіканців з вимогою відхилити законопроєкт на $111 млрд, що містить допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Республіканці хочуть більш жорсткої прикордонної політики. Сенат може незабаром оприлюднити формулювання прикордонної політики, проте деякі члени Палати представників стверджують, що її не буде ухвалено.

А сьогодні Столтенберг відвідає Конгрес, де зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості Гакімом Джеффрісом, лідером меншості Сенату Мітчем Макконнеллом та іншими представниками республіканців і демократів.

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу США запит про надання допомоги Україні в розмірі понад $61,3 млрд на рік. У грудні республіканці висунули умову схвалення законопроєкту – у документі має зазначатися посилення безпеки кордону США з Мексикою. Це викликало тривалі суперечки між республіканцями та демократами.

До цього часу американські законодавці не можуть дійти згоди, тому пакет допомоги Україні лишається заблокованим.

Джерело : Politico

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