Столтенберг – конгресменам: Підтримка США вирішальна для виживання України

30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу.

Про це повідомляє пресслужба військового блоку.

Під час зустрічі Столтенберг наголосив, що сильне НАТО відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів і що завдяки блоку США мають більше друзів і союзників, ніж будь-яка інша держава.

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Він також наголосив на важливості збереження сили союзу за допомогою оборонних інвестицій, привітавши їх збільшення в усіх країнах-членах за останні роки.

– Столтенберг подякував США за підтримку України і наголосив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання України і стабільності Європи, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, генсек НАТО зустрівся з лідером меншості у Палаті представників Гакімом Джеффрісом і взяв участь у дискусії щодо України з кількома представниками Республіканської партії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну запросять стати повноцінним членом блоку “на певному етапі”.

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