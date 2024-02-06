Яка мінімальна зарплата в Німеччині 2024: хто та скільки отримує

За даними німецьких ЗМІ, мінімальна зарплата в Німеччині буде зростати. На 2024 та 2025 роки заплановане її поетапне підвищення.

Яка мінімальна зарплата буде в Німеччині у 2024 році — читайте на Фактах ICTV.

Мінімальна зарплата в Німеччині у 2024 році: розмір

Німеччина прийняла багато українців, що виїхали з країни через війну. Більшість із них не знають німецької мови, тому можуть розраховувати лише на мінімальну заробітну плату. Розберімося, якою буде мінімальна зарплата в Німеччині у 2024 році.

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Комісія з мінімальної заробітної плати (die Mindestlohn-Kommission), до складу якої входять представники профспілок та роботодавців, запропонувала на початку 2024 року підвищити встановлену законом мінімальну заробітну плату.

Заплановане підвищення становитиме 41 цент на годину. Тож рівень мінімальної зарплати досягне €12,41 на годину, що означає збільшення приблизно на 3,4%. Наступний етап збільшення нижньої межі зарплати – до €12,82 – намічений на період з 1 січня 2025 року. Пропозицію комісії щодо мінімальної заробітної плати мають затвердити в уряді.

Підвищення мінімальної заробітної плати до €12,41 у 2024 році призведе до підвищення зарплат лише на 3% порівняно з річним рівнем інфляції у розмірі 6,1%.

Тому на пресконференції член правління Федерації профспілок Німеччини (DGB) Штефан Кьорцелль заявив, щоб забезпечити базову компенсацію інфляції, мінімальна заробітна плата повинна підвищитися принаймні до €13,50 на годину. Проте голова комісії та представники роботодавців не підтримали цю пропозицію.

Зазначимо, що у 2023 році мінімальна заробітна плата в Німеччині становила €12 за годину.

Спеціальні дослідження показали, що співробітники, які займаються фізичною роботою, заробляють менше. За даними Gehalt.de, найменше у Німеччині заробляють люди, що працюють у гастрономії та сфері послуг.

Загалом рівень зарплат за професіями у Німеччині такий:

кондитер, пекар – €34 647 до відрахувань (€2 887 на місяць);

м’ясник – €34 959 (€2 913 на місяць);

маляр – €35 603 (€2 967 на місяць);

сантехнік, фахівець із систем кондиціонування та опалення – €43 777 (€3648 на місяць);

металообробник, фрезерувальник, зварювальник – €42 533 (€3 544 на місяць);

механік – €47 104 за місяць (близько €3 925 на місяць).

Згідно з дослідженнями, найбільше в Німеччині заробляють лікарі та менеджери щодо роботи з клієнтами — €80 772 та €75 671 на рік.

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