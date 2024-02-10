Пакет допомоги Україні від США: Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту
Сенат США продовжив дебати щодо законопроєкту HR 815, що містить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та передбачає фінансування інших пріоритетів національної безпеки на суму $95,3 млрд.
Голосування відбулося увечері 9 лютого за місцевим часом.
Голосування за законопроєкт із пакетом допомоги для України від США
За розгляд законопроєкту HR 815 по суті, який передбачає зокрема пакет допомоги Україні на $60,06 млрд проголосували 64 сенатори (необхідна кількість голосів – 51).
Проти були 19 сенаторів.
Наразі, зауважує посол України в США Оксана Маркарова, уже офіційно зареєстровано 70 проєктів поправок до HR 815.
– Тримаємо кулаки та продовжуємо активну комунікацію з сенаторами, – додала Оксана Маркарова.
Наступне засідання заплановане на 12:00 10 лютого (за місцевим часом).