Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Пакет допомоги Україні від США: Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту

Сенат США
Фото: Getty Images

Сенат США продовжив дебати щодо законопроєкту HR 815, що містить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та передбачає фінансування інших пріоритетів національної безпеки на суму $95,3 млрд.

Голосування відбулося увечері 9 лютого за місцевим часом.

Голосування за законопроєкт із пакетом допомоги для України від США

За розгляд законопроєкту HR 815 по суті, який передбачає зокрема пакет допомоги Україні на $60,06 млрд проголосували 64 сенатори (необхідна кількість голосів – 51).

Зараз дивляться

Проти були 19 сенаторів.

Наразі, зауважує посол України в США Оксана Маркарова, уже офіційно зареєстровано 70 проєктів поправок до HR 815.

– Тримаємо кулаки та продовжуємо активну комунікацію з сенаторами, – додала Оксана Маркарова.

Наступне засідання заплановане на 12:00 10 лютого (за місцевим часом).

Сенат США, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зарплата в США у 2024 році: скільки заробляють американці і на що можуть розраховувати мігранти
США Капітолій люди
Не допустимо, щоб Україну зруйнував російський ведмідь – конгресмени США у Києві
Брінк і конгресмени США
Що відомо про ЗРК NASAMS: тактико-технічні характетиристики
NASAMS
Я знаю, що я в біса роблю! Байден відповів на звинувачення про “проблеми з пам’яттю”
Джо Байден
Ракети закінчуються. Підтримки від США Україна потребувала ще вчора – Маркарова
Війна в Україні
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
Пакет допомоги Україні від США: Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Пакет допомоги Україні від США: Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Пакет допомоги Україні від США: Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Пакет допомоги Україні від США: Сенат продовжив дебати щодо законопроєкту
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь