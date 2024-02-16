Загадкова смерть Навального: все, що відомо, реакція дружини та росіян

16 лютого місцеве управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ повідомило про несподівану смерть російського опозиційного політика Олексія Навального.

Що відомо про загадкову смерть Навального

У Федеральній службі виконання покарань заявляють, що 16 лютого у виправній колонії № 3 “засудженому Олексію Навальному стало зле після прогулянки. Майже відразу він знепритомнів”.

В УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу стверджують, що “негайно прибули медичні працівники установи, викликали швидку медичну допомогу”.

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– Усі необхідні реанімаційні заходи не мали позитивних результатів. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються, – йдеться в повідомленні.

У російських Тelegram-каналах припускають, що причиною смерті Навального міг бути тромб.

Один із членів команди Навального Іван Жданов розповів, що, за правилами, родичів мають повідомити про смерть ув’язненого протягом доби, але поки що жодних повідомлень не було.

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв у своєму Twitter зазначив, що пресреліз про смерть Навального був опублікований буквально через дві хвилини після часу його смерті. Пізніше Грозєв свій пост видалив.

Тим часом у соцмережах зʼявилося відео з Олексієм Навальним, який 15 лютого брав участь через відеозв’язок з колонії у засіданні Ковровського суду.

На кадрах він посміхається та має здоровий вигляд. Навальний жартує із суддею, що веде засідання щодо чергового обвинувачення опозиціонера, й іронічно просить перерахувати йому грошей, адже вони “закінчуються через неправові рішення”.

Реакція дружини Навального на смерть чоловіка

Дружина Олексія Навального Юлія під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що остаточно не впевнена у правдивості інформації щодо смерті чоловіка.

Вона закликала світову спільноту обʼєднатися проти президента Росії Володимира Путіна, якщо новина про смерть Навального виявиться правдою.

– Я не знаю, вірити чи ні тим новинам, жахливим новинам, які ми отримуємо із державних джерел. Якщо це правда, я хочу, щоб Путін, все його оточення, друзі, уряд знали, що вони понесуть за те, що зробили з нашою родиною, нашою країною, моїм чоловіком, відповідальність. І це станеться незабаром, — заявила Навальна.

Новину про смерть Олексія Навального прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

– Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції, – наголосив глава держави.



Тим часом у Федеральній службі виконання покарань заявляють, що причини раптової смерті Олексія Навального ще встановлюються.

Навіщо Навальний повернувся в Росію

17 січня 2021 року Олексій Навальний разом із дружиною Юлією повернувся до столиці Росії Москви з Берліна, де в клініці Шаріте проходив лікування після отруєння.

Під час проходження паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво політика заарештували.

Рівно через три роки, 17 січня 2024 року, у своєму листі Олексій Навальний відповів на запитання, навіщо повернувся тоді в Росію:

– У мене є моя країна і мої переконання. І я не хочу відмовлятися ні від країни, ні від переконань. І я не можу зрадити ні першого, ні другого. Якщо твої переконання чогось варті, ти маєш бути готовий постояти за них. І якщо треба, піти на якісь жертви. Склалося так, що в Росії зараз за своє право мати й не приховувати свої переконання я маю заплатити тим, що буду сидіти в одиночній камері. І мені, звичайно, не подобається сидіти. Але ні від своїх ідей, ні від своєї батьківщини я не відмовлюся, – написав Навальний.

Як повідомляє російський паблік База, у Москві люди збираються на акцію протесту у звʼязку зі смертю Навального. Співробітники другого московського спецполку підняті за тривогою. Усім співробітникам у терміновому порядку потрібно прибути на базу.

За тривогою було піднято і перший полк поліції. За даними Бази, таку вказівку дали через заклики до участі в масових заходах, які нібито з’явилися в соцмережах.

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