У Великій Британії попередили про “фізичні атаки” Путіна на Захід

У Центрі урядового зв’язку у Великій Британії (GCHQ) вважають, що Москва готує проти Заходу застосування “фізичних атак”.

За їхніми даними, ця інформація є цілком актуальною після спільної заяви американської та британської розвідок про подвійну загрозу, що виходить з РФ і Китаю.

Про це повідомила директорка GCHQ Енн Кіст-Батлер під час зустрічі з експертами з кібербезпеки в Бірмінгемі.

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— Наш Центр вважає, що Москва прагне піти далі, ніж просто атаки у кіберпросторі. Ми стурбовані зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами та проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях, – пояснила вона.

Кібератака на Міноборони Британії

7 травня в Міноборони Сполученого Королівства стався великий витік персональної інформації про британських військовослужбовців.

Британський уряд не став називати країну, причетну до хакерського злому, але журналістам вдалося з’ясувати, що найімовірніше йдеться про Китай.

Ця кібератака була спрямована на систему нарахування зарплати нинішнім військовослужбовцям та деяким ветеранам, відповідно було розкрито їхні імена та банківські реквізити.

Джерело : The Telegraph

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